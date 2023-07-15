Alumni Muda dan Akademisi dari 3 Kampus Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar Pranowo

SEMARANG - Alumni Muda dan Akademisi dari tiga kampus ternama yakni Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), dan Universitas Sebelas Maret (UNS) mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai presiden RI periode 2024-2029.

Mereka tergabung dalam Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi Undip, Unnes, dan UNS Bersama Ganjar (Pena Mas Ganjar).

Sekira 100 peserta yang merupakan alumni dan mahasiswa universitas terkenal di Jateng ikut mendeklarasikan dukungan mereka untuk gubernur Jateng tersebut. Deklarasi ini digelar di Ballroom Hom Hotel Semarang, Jalan Pandanaran Nomor 119, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jateng, pada Jumat 14 Juli 2023.

Koordinator Pena Mas Ganjar Reza Abdurrakhman mengatakan alumni muda dan akademisi dari tiga Universitas tersohor di Jateng ini telah banyak berdiskusi untuk preferensi sosial politik ke depan untuk condong ke arah mana.

"Kami akhirnya mendukung calon pemimpin baru indonesia. Kami merumuskan dan sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo," ungkapnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (15/7/2023).

Reza mengatakan, bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP itu selama 10 tahun memimpin Jateng kerap hadir dalam kegiatan mahasiswa dan akademisi. "Jelas, tujuan kami mendukung dan membersamai pergerakan Bapak Ganjar untuk menjadi presiden 2024 melalui gagasan seorang akademisi. Kami juga perkuat jaringan alumni-alumni muda di Jateng untuk mendukung Ganjar," ungkapnya.

Untuk memperluas jaringan dukungan, Pena Mas Ganjar berencana menggelar kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Pihaknya juga bakal berkolaborasi dengan program pria berambut putih ini dalam beberapa kesempatan

"Kami akan membuat gagasan tulisan. Jadi, apa yang Ganjar lakukan akan kami narasikan dalam sebuah tulisan dan disebar ke media sosial. Kami akan menghadirkan sosok yang peduli pada ranah akademisi," jelasnya.

Selain deklarasi, loyalis Ganjar tersebut menggelar diskusi publik bertema "Pemilih Muda dan Pemilu 2024: Preferensi Sosial Politik, Mencari Presiden Indonesia yang Ideal". Dengan begitu, mereka dapat mengetahui preferensi atau pilihan anak muda seperti apa untuk pemimpin baru.

"Dari hasil diskusi ini, kami akan buat tulisan jadi rujukan dan rekomendasi. Yang didiskusikan pertama terkait apa sih harapan generasi muda. Kemudian langkah-langkah strategis apa yang bisa kami lakukan untuk mendukung Ganjar," ucapnya.