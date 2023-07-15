Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kenalkan Sosok Ganjar, Relawan Ajak Buruh Garteks Nobar Film Anak Negeri

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |15:04 WIB
Kenalkan Sosok Ganjar, Relawan Ajak Buruh Garteks Nobar Film Anak Negeri
Relawan kenalkan sosok Ganjar Pranowo dengan nobar film Anak Negeri (Foto : Istimewa)
A
A
A

TEGAL- Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjara Buruh, terus mengenalkan sosok Bacapres dari PDIP tersebut dengan mengajak serikat buruh Garteks (Garment, Kerajinan Tekstil Kulit, dan Sentra Industri) nonton bareng (nobar) film "Anak Negeri".

Acara tersebut menyasar buruh formal maupun informal itu digelar di Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Jumat 14 Juli 2023, malam.

Adapun film tersebut mengisahkan tentang kehidupan masa kecil Ganjar Pranowo yang berasal dari rakyat biasa, namun akhirnya bisa menggapai cita-citanya. "From zero to hero" begitulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sosok calon presiden 2024-2029 tersebut.

Semua itu tak terlepas dari keberhasilan didikan kedua orangtua Ganjar yang sedari Ganjar kecil sudah ditanamkan nilai-nilai pentingnya pendidikan, kerja keras, disiplin, dan rajin menolong sesama.

"Ini merupakan pemutaran sinematografi tentang perjalanan hidup Pak Ganjar dari rakyat biasa, yang kemudian dengan kegigihannya dia bisa merealisasikan impiannya. Ini yang sebetulnya pengin kita sampaikan kepada masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal GBB Kelik Ismunanto.

Selain untuk mengenalkan sosok Ganjar, Kelik juga berharap nantinya penonton bisa memetik hikmah dari film yang diputar.

Dengan demikian, para buruh dapat menjadikan sosok Ganjar sebagai tokoh yang menginspirasi serta tidak pernah menyerah dalam menggapai impian.

"Mudah-mudahan acara ini sangat menginspirasi masyarakat, supaya bisa diduplikasi baik bagi individu maupun keluarga mereka," lanjut Kelik.

