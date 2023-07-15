Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Michael Sianipar Optimistis Pemuda Indonesia Jadi Pemimpin Global

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:08 WIB
Michael Sianipar Optimistis Pemuda Indonesia Jadi Pemimpin Global
Ketua Harian DPP Pemuda Perindo, Michael Sianipar (foto: dok MPI)
A
A
A

SURABAYA - Ketua Harian DPP Pemuda Perindo Michael Sianipar optimistis pemuda Indonesia mampu menjadi pemimpin global. Hal itu bisa diwujudkan jika pemuda terus konsisten memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Hal itu disampaikan Michael saat deklarasi bergabungnya Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Raditya Putra Pratama di Partai Perindo, Jumat (14/7/2023). Pihaknya juga mendorong agar para pemuda aktif untuk menjalin kerjasama dengan elemen dan kelompok-kelompok lain. Baik itu organisasi masyarakat (ormas) maupun partai politik.

"Kita harus ada kepercayaan diri bahwa kita harus lebih baik lagi," katanya.

Acara deklarasi ini juga berbarengan dengan acara talkshow Oligarki (Obrolan Idealis dan Gagasan Rasional Untuk Negeri) di Ambassador School yang digelar Pemuda Perindo Surabaya. Dalam acara ini, Michael mengulas banyaknya pemuda yang terjun di ekonomi kreatif (ekkraf).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement