Michael Sianipar Optimistis Pemuda Indonesia Jadi Pemimpin Global

SURABAYA - Ketua Harian DPP Pemuda Perindo Michael Sianipar optimistis pemuda Indonesia mampu menjadi pemimpin global. Hal itu bisa diwujudkan jika pemuda terus konsisten memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Hal itu disampaikan Michael saat deklarasi bergabungnya Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Raditya Putra Pratama di Partai Perindo, Jumat (14/7/2023). Pihaknya juga mendorong agar para pemuda aktif untuk menjalin kerjasama dengan elemen dan kelompok-kelompok lain. Baik itu organisasi masyarakat (ormas) maupun partai politik.

"Kita harus ada kepercayaan diri bahwa kita harus lebih baik lagi," katanya.

Acara deklarasi ini juga berbarengan dengan acara talkshow Oligarki (Obrolan Idealis dan Gagasan Rasional Untuk Negeri) di Ambassador School yang digelar Pemuda Perindo Surabaya. Dalam acara ini, Michael mengulas banyaknya pemuda yang terjun di ekonomi kreatif (ekkraf).