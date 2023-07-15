Advertisement
HOME NEWS JATIM

Co-Initiator Your Voice Matter, Aji Suradika Ajak Pemuda Proaktif Dalam Politik

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:46 WIB
Co-Initiator Your Voice Matter, Aji Suradika Ajak Pemuda Proaktif Dalam Politik
Co-initiator Your Voice Matter, Aji Suradika (foto: dok MPI)
SURABAYA - Co-Initiator Your Voice Matter, Aji Suradika mengajak pemuda untuk pro aktif dalam partisipasi politik. Pasalnya, arah dan kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh politik.

Aji sangat menyayangkan jika ada pemuda malah apatis dan tidak peduli dengan politik. Dia meyakini bahwa, dari sekian banyak calon legislatif (caleg), pasti ada yang terbaik.

"Ketika kita pilih orang yang tepat, kita selamatkan bangsa. Maka, please vote," katanya saat talkshow Oligarki (Obrolan Idealis dan Gagasan Rasional Untuk Negeri) di Ambassador School yang digelar Pemuda Perindo Surabaya, Jumat (14/7/2023).

Hak suara, kata dia, sangat mahal harganya kalau tidak dimanfaatkan. Maka yang dibutuhkan saat ini adalah mencari referensi sebanyak mungkin sebelum menentukan suara. Menurutnya, tidak semua partai politik itu buruk.

"Anak muda harus masuk politik karena kita yang akan menentukan masa depan," terangnya.

Agar para pemuda tidak apatis, kata dia, maka harus ada edukasi dengan membantu mereka agar tidak lagi abai terhadap politik. Dia yakin masih ada orang baik di negeri ini. Aji lantas memberi sejumlah kriteria sosok yang mampu dijadikan pemimpin.

