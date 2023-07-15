Advertisement
HOME NEWS JATIM

Evi Dahlia, Disabilitas yang Sukses Bangun Bisnis dari Nol

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:50 WIB
Evi Dahlia, Disabilitas yang Sukses Bangun Bisnis dari Nol
Disabilitas Kreatif, Evi Dahlia (foto: dok MPI)
SURABAYA - Disabilitas Kreatif, Evi Dahlia bisa jadi merupakan sosok yang cukup menginspirasi. Dengan segala kekuranganya, Evi mampu membangun bisnis fashion mulai dari nol hingga bisa berkembang seperti saat ini.

Evi merupakan disabilitas, yang mana tangan kanannya mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan itu dialami setelah dirinya mengalami kecelakaan. Saat itu, ada sejumlah syarafnya bermasalah yang menyebabkan tangan kanannya lumpuh.

"Yang memotivasi saya selama ini adalah ibu saya," katanya saat talkshow Oligarki (Obrolan Idealis dan Gagasan Rasional Untuk Negeri) di Ambassador School yang digelar Pemuda Perindo Surabaya, Jumat (14/7/2023).

Setelah mengetahui tangan kananya lumpuh, mental Evi seketika drop. Bahkan, dia juga sempat berputus asa. Namun, ibunya terus memotivasi dirinya agar bangkit. Diapun berupaya sekuat tenaga untuk bisa tegar dan menerima apa yang dialami.

Halaman:
1 2
      
