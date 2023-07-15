Advertisement
HOME NEWS JATIM

Tenaga Ahli Menparekraf Raditya Pastikan Pemerintah Dukung Penuh Industri Kreatif

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |01:00 WIB
Tenaga Ahli Menparekraf Raditya Pastikan Pemerintah Dukung Penuh Industri Kreatif
Tenaga Ahli Menparekraf, Raditya Putra (foto: MPI/Lukman)
A
A
A

SURABAYA - Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Raditya Putra Pratama memastikan pemerintah mendukung penuh untuk perkembangan ekonomi kreatif (ekraf). Salah satunya dengan memberikan pendampingan usaha, pemasaran hingga permodalan.

Menurutnya, ekraf merupakan salah satu sektor ekonomi yang mampu bertahan dan bahkan berkembang saat pandemi COVID-19. Misalnya, bermunculan para konten kreatior, sektor pertelevisian dan radio juga bertumbuh.

"Sektor makanan dan minuman juga berkembang. Banyak yang memesan makanan dan minuman via aplikasi saat PPKM dan PSBB," katanya dalam acara talkshow Oligarki (Obrolan Idealis dan Gagasan Rasional Untuk Negeri) di Ambassador School, Rungkut Raya Megah, Jalan Raya Kalirungkut, Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jumat (14/7/2023) malam.

Ekraf menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB). Ekraf diperkirakan menyumbang PDB sebesar 7,8%. Jumlah tersebut ditopang dengan tiga subsektor utama. Antara lain, kuliner, fesyen, dan kriya.

Jumlah tersebut juga menempatkan Indonesia di peringkat tiga besar dunia dalam kontribusi terhadap PDB nasional di bawah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop.

"Kita harus memberi dukungan pada pelaku ekraf agar bisa terus berkembang," terangnya.

(Awaludin)

      
