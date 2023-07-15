Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sandiaga Uno Turun Langsung Bagikan Sembako untuk Emak-Emak di Surabaya

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |18:48 WIB
Sandiaga Uno Turun Langsung Bagikan Sembako untuk Emak-Emak di Surabaya
Sandiaga Uno Bagikan Sembako Murah di Surabaya
A
A
A

 

 

SURABAYA - Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memberikan dukungan kepada UMKM melalui HR Academy dan Batur Sandi Uno yaitu UMKM EXPO HRA Surabaya, di Taman Bungkul, Surabaya, Jawa Timur.

Dikatakan Sandi, hal ini untuk memberikan dukungan nyata kepada UMKM. Kegiatan ini juga tidak hanya berfokus pada peningkatan omset UMKM, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.

"Kita melihat antusiasme masyarakat di Taman Bungkul untuk berolahraga senam dan mendukung para UMKM,” ujar Sandiaga, Sabtu (15/7/2023).

“Ternyata produk-produknya bisa kita bantu untuk dipasarkan, untuk peningkatan omset dan mereka bisa perluas peluang usaha untuk menciptakan lapangan kerja targetnya adalah 4,4 juta di tahun 2024,"tambahnya.

Menurutnya, dalam upaya untuk membantu UMKM dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang sedang dihadapi, kegiatan ini juga menyertakan distribusi sembako murah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada UMKM yang terlibat dalam rantai distribusi sembako.

"Tadi ada keluhan dari ibu-ibu harga bahan pokok dibuat stabil dan terjangkau sehingga UMKM ini tidak terbebani karena mereka tidak bisa menaikan harga, oleh karena itu ini PR dari pemerintah walaupun inflasi sudah terjaga tapi kita harus mengawal agar harga bahan pokok bisa stabil dan terjangkau," tutup Sandiaga Uno.

Salah satu pembeli sembako murah, Lies Setya (57) mengatakan, pembagian sembako murah sangat bagus untuk membantu masyarakat.

