Relawan Ganjar Ajarkan Kelompok Tani Cara Membuat Pupuk Organik

CIAMIS - Relawan Ganjar Pranowo yang tergaung dalam Mak Ganjar Jawa Barat (Jabar) mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik cair di Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat 14 Juli 2023.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jabar Nurapsi mengatakan dalam kegiatan itu mereka melibatkan Kelompok Tani Mekar Arum dan mak-mak setempat.

"Kami mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk cair organik. Jadi, kami targetkan mak-mak di sini untuk antusias dan lebih beraktivitas lagi," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7/2023).

Dia mengatakan alasan utama kegiatan itu diadakan karena mayoritas ibu-ibu di wilayah tersebut bekerja sebagai petani. "Maka kami adakan pelatihan (pembuatan) pupuk cair ini untuk membantu mereka," ujar dia.

Nurapsi menambahkan bahwa pupuk sekarang ini makin mahal. Atas dasar itu, mereka membuat alternatif dengan pupuk organik seperti ini.

"Alhamdulillah warga di sini antusiasnya sangat luar biasa sekali, dilihat dari niatnya untuk datang ke sini, kemudian memperhatikan pemateri saat memaparkan materinya. Kemudian insyaallah meraka pun ingin merealisasikan di rumahnya masing-masing," ujar dia.

Dalam kegiatan itu, mereka juga melakukan sosialisasi dan memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat setempat.

"Kami memperkenalkan dulu sosok yang luar biasa, sosok pemimpin Ganjar Pranowo. Kemudian dilihat dari program-programnya yang luar biasa merangkul mak-mak untuk lebih aktif dan kreatif," kata dia.