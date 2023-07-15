Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Ajarkan Kelompok Tani Cara Membuat Pupuk Organik

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |14:25 WIB
Relawan Ganjar Ajarkan Kelompok Tani Cara Membuat Pupuk Organik
Mak Ganjar ajarkan kelompok tani bikin pupuk organik (Foto : Istimewa)
A
A
A

CIAMIS - Relawan Ganjar Pranowo yang tergaung dalam Mak Ganjar Jawa Barat (Jabar) mengadakan pelatihan pembuatan pupuk organik cair di Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat 14 Juli 2023.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jabar Nurapsi mengatakan dalam kegiatan itu mereka melibatkan Kelompok Tani Mekar Arum dan mak-mak setempat.

"Kami mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan pupuk cair organik. Jadi, kami targetkan mak-mak di sini untuk antusias dan lebih beraktivitas lagi," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/7/2023).

Dia mengatakan alasan utama kegiatan itu diadakan karena mayoritas ibu-ibu di wilayah tersebut bekerja sebagai petani. "Maka kami adakan pelatihan (pembuatan) pupuk cair ini untuk membantu mereka," ujar dia.

Nurapsi menambahkan bahwa pupuk sekarang ini makin mahal. Atas dasar itu, mereka membuat alternatif dengan pupuk organik seperti ini.

"Alhamdulillah warga di sini antusiasnya sangat luar biasa sekali, dilihat dari niatnya untuk datang ke sini, kemudian memperhatikan pemateri saat memaparkan materinya. Kemudian insyaallah meraka pun ingin merealisasikan di rumahnya masing-masing," ujar dia.

Dalam kegiatan itu, mereka juga melakukan sosialisasi dan memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat setempat.

"Kami memperkenalkan dulu sosok yang luar biasa, sosok pemimpin Ganjar Pranowo. Kemudian dilihat dari program-programnya yang luar biasa merangkul mak-mak untuk lebih aktif dan kreatif," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement