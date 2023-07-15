Advertisement
HOME NEWS JABAR

Desak Budie Arie Mundur dari Ketua Umum, Pendiri Projo Jabar: Tidak Sesuai Aspirasi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |16:42 WIB
BANDUNG - Pendiri Projo Jawa Barat, Agung Surya mendesak Budi Arie Setiadi untuk turun dari jabatannya sebagai Ketua Umum Projo.

Agung menilai, sosok Budi Arie saat ini sudah tidak mempresentasikan suara pengurus Projo di daerah.

"Budi Arie cenderung melawan arus tidak sesuai dengan aspirasi yang sesungguhnya dibawah," ucap Agung dalam acara Pernyataan Sikap Dukungan Pilpres 2024 Projo se-Jawa Barat kepada Bacapres dari PDIP Ganjar Pranowo di Sekretariat Roemah Bersama Alumni, Jalan Imam Bonjol Nomor 16, Kota Bandung, Sabtu (15/7/2023).

Agung menegaskan, kegiatan ini juga sebagai bentuk protes terhadap Budi Arie. Sebab menurutnya, Budi Arie sudah banyak memanipulasi suara masyarakat salah satunya lewat Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar pada Mei 2023 lalu.

"Budi Arie sudah banyak memanipulasi suara warga lewat Musra kemarin itu. Budi Arie banyak mempelintir untuk kepentingan sendiri. Kalau kita pegang lurus ideologi kita mendukung Ganjar Pranowo untuk 2024," tegasnya.

Agung mengaku, pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk menggelar Rakernasus atau KLB untuk mengevaluasi kinerja Budi Arie.

"Dari beberapa hari ke belakang kita sudah berkonsolidasi dengan Projo Jawa Tengah, Projo Jawa Timur kita sudah mulai dengan Riau juga kemudian dengan Aceh dan sebagainya untuk segera mengadakan Rakernasus atau KLB untuk mengoreksi Budi Arie," katanya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Ganjar Pranowo Projo Jabar Projo
