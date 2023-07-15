Advertisement
HOME NEWS JABAR

Projo Jabar Tegaskan Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |17:49 WIB
Projo Jabar Tegaskan Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Projo Jabar dukung Ganjar Pranowo. (Foto: Agung Bakti)
A
A
A

BANDUNG - Pendiri Projo Jawa Barat, Agung Surya menegaskan, seluruh anggota Projo yang ada di Jabar mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.

Dukungan tersebut disampaikan Agung Surya dalam acara Pernyataan Sikap Dukungan Pilpres 2024 Projo se-Jawa Barat kepada bacapres dari PDIP, Ganjar Pranowo di Sekretariat Roemah Bersama Alumni, Jalan Imam Bonjol Nomor 16, Kota Bandung, Sabtu (15/7/2023).

"Dengan kesadaran yang penuh, atas dasar ideologi politik kami maka dengan ini kami tegaskan bahwa seluruh jajaran anggota Projo yang ada di Jawa Barat mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024-2029," tegas Agung.

Agung mengatakan, pihaknya pun meminta seluruh DPC Projo yang ada di Jabar untuk segera menggelar deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

"Kita konsolidasi minimal nanti di Jawa Barat per DPC itu akan bergilir deklarasi untuk mendukung Ganjar Pranowo. Bogor, Cianjur, dan daerah-daerah lain sama akan deklrasi ke Ganjar," ungkapnya.

Untuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo ke masyarakat, Agung menyebut, pihaknya bakal menggandeng sejumlah relawan.

Halaman:
1 2
      
