Alumni Muda USU dan Unri Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024

MEDAN- Dukungan untuk Ganjar Pranowo menjadi calon presiden di 2024, semakin bertambah. Pemuda-pemudi di Sumatera Utara yang tergabung dalam Civitas Ganjar melakukan deklarasi dukungan kepada Ganjar di Pilpres 2024.

Adapun Civitas Ganjar berisikan beberapa alumni muda dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Riau (Unri). Deklarasi itu diselenggarakan di Jalan Harmonika Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

Selain deklarasi, Civitas Ganjar menyelenggarakan diskusi publik bertajuk ‘Menakar Kapabilitas Ganjar Pranowo Sebagai Capres Menghadapi Kemajuan Peradaban’

“Kami pemuda-pemudi yang berhimpun dan bergerak di dalam wadah Civitas Ganjar, dengan haqqul yakin, mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden negara kesatuan Republik Indonesia periode 2024-2029,” kata Korwil Civitas Ganjar Sumut-Riau, Berry Sitohang, Sabtu (15/7/2023).

Selain untuk memenangkan Ganjar sebagai presiden di Pilpres 2024, mereka juga akan menyuarakan Pemilu yang jujur, adil dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

“Ikut menyuarakan pemilu yang jujur, adil, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” ucap Berry.

Civitas Ganjar kata dia terbentuk karena tingginya antusias para sarjana muda dari alumni USU dan Unri yang ingin berpartisipasi memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden dalam mewujudkan Indonesia Tangguh.

Mereka pun akhirnya mendeklarasikan Civitas Ganjar khususnya di wilayah Sumatera Utara dan Riau. Namun, dia membuka lebar bagi para pemuda lain yang ingin bergabung dalam Civitas Ganjar.

“(Kami) tidak menutup kemungkinan bagi kawan-kawan di luar untuk bergabung dan berjuang bersama. Kami membuka pintu dengan lebar kehadiran kawan-kawan untuk berjuang,” tegas Berry.

Menurutnya, langkah kongkrit yang bakal dilakukan Civitas Ganjar pasca deklarasi adalah bergerak turun ke lapangan untuk membantu menyosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres.