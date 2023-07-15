Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Ganjar Milenial Kembangkan Skill Perempuan Muda di Sumatera Utara

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |18:36 WIB
Ganjar Milenial Kembangkan <i>Skill</i> Perempuan Muda di Sumatera Utara
Ganjar Milenial kembangkan skiil perempuan muda di Sumatera Utara (Foto : Istimewa)
A
A
A

LABUHANBATU UTARA - Relawan Ganjar Pranowo yang menamakan diri Ganjar Milenial Center (GMC) berusaha untuk mengembangkan kemampuan atau skill para perempuan yang ada di Sumatera Utara (Sumut).

Salah satunya dengan mendukung kegiatan pelatihan eyelash dan nail art yang digelar oleh DPK KNPI Kualih Hulu di Jalan Ahmad Marpaung, Kelurahan Kualuh Hulu, Kecamatan Aek Kanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara Sumut, Sabtu (15/7/2023).

Korwil GMC Sumut Yusuf Elpa Sagala mengatakan kegiatan itu diadakan untuk menumbuhkan semangat dan kemampuan milenial dalam berwirausaha.

"Kami juga ingin mempererat tali silaturahmi antarmasyarakat. Dan juga mengembangkan skill dan peluang wirausaha di bidang eyeslash dan nail art ini bagi perempuan," ujar dia dalam siaran tertulisnya.

Dia menuturkan kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan semangat dan kemampuan milenial dalam berwirausaha sekaligus menyosialisasikan Ganjar Pranowo kepada milenial di Sumut.

Lanjut Yusuf menuturkan untuk menjawab tantangan bonus demografi yang akan dihadapi para pemuda dan milenial nanti, tentu perlu kiranya meningkatkan skill bagi para milenial di bidangnya.

"Maka, kali ini GMC ikut mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman DPK KNPI Kualuh Hulu dalam pelatihan eyelash dan nail art yang bertujuan untuk mengembangkan kretivitas milenial dan menumbuhkan semangat wirausaha," beber dia.

Halaman:
1 2
      
