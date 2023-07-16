Banjir Parah Landa Korsel, Tim Penyelamat Tarik 7 Jenazah dari Mobil yang Terendam di Terowongan

SEOUL – Banjir parah yang melanda Korea Selatan (Korsel) terus menyebabkan banyak korban jiwa. Kali ini tim penyelamat berjuang untuk mencapai mobil yang terjebak di terowongan akibat banjir, setelah hujan lebat berhari-hari.

Tidak jelas berapa banyak orang yang terjebak, namun sekitar 19 kendaraan dilaporkan berada di terowongan di Cheongju, Provinsi Chungcheong Utara.

Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengatakan otoritas pemadam kebakaran mengatakan bahwa terowongan, di pinggiran Osong di Cheongju, dibanjiri oleh banjir bandang terlalu cepat bagi pengemudi dan penumpang untuk menyelamatkan diri.

Petugas penyelamat Korea Selatan berhasil menarik tujuh jenazah dari terowongan banjir di mana sekitar 15 kendaraan terjebak dalam air berlumpur, karena hujan lebat berhari-hari yang memicu banjir bandang dan tanah longsor serta menghancurkan rumah.

Banjir ini menyebabkan sedikitnya 33 orang tewas dan memaksa ribuan orang mengungsi.

Seo Jeong-il, kepala pemadam kebakaran kota, dalam pengarahan, mengatakan hampir 400 petugas penyelamat, termasuk penyelam, sedang mencari terowongan di pusat kota Cheongju, di mana kendaraan, termasuk bus, dibanjiri banjir bandang pada Sabtu (15/7/2023) malam.

Seo mengatakan sembilan orang yang selamat diselamatkan dari terowongan dan 11 lainnya diyakini hilang berdasarkan laporan oleh keluarga atau orang lain, tetapi jumlah pasti penumpang yang terjebak di dalam kendaraan tidak segera jelas.