Ukraina Tegaskan Tentara Bayaran Wagner Tiba di Belarusia dari Rusia

Pasukan Wagner tiba di Belarusia dari Rusia (Foto: VOENTV/Kementerian Pertahanan Belarusia via Reuters)

UKRAINA - Layanan penjaga perbatasan Ukraina telah mengkonfirmasi bahwa tentara bayaran Wagner kini telah tiba di Belarusia dari negara tetangga Rusia.

DPSU mengatakan sedang menilai berapa banyak "militan" yang berada di Belarusia, yang juga berbatasan dengan Ukraina, serta lokasi dan tujuan persisnya.

Satu laporan yang belum dikonfirmasi mengatakan konvoi sekitar 60 kendaraan Wagner melewati perbatasan ke Belarusia pada Sabtu (15/7/2023) pagi.

Pada Juni lalu, pemberontakan Wagner menantang otoritas Presiden Vladimir Putin.

Sebuah kesepakatan mengakhiri pemberontakan 24 jam, yang membuat pasukan merebut sebuah kota dan berbaris di Moskow - membatalkannya hanya 200 km (124 mil) dari ibu kota.

Dikutip BBC, berdasarkan perjanjian tersebut, para pejuang Wagner diberi tahu bahwa mereka dapat bergabung dengan tentara reguler Rusia atau pergi ke Belarusia, sekutu dekat Rusia. Pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, juga ditawari pindah ke Belarus, namun keberadaannya saat ini tidak diketahui.

Wagner adalah perusahaan militer swasta Rusia yang terdiri dari tentara bayaran - banyak di antaranya direkrut dari penjara Rusia. Mereka telah melakukan beberapa pertempuran paling berdarah sejak Rusia meluncurkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari tahun lalu.