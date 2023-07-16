Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Menhan Inggris Akan Mengundurkan Diri pada Perombakan Kabinet Mendatang, Ada Apa?

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |14:09 WIB
Menhan Inggris Akan Mengundurkan Diri pada Perombakan Kabinet Mendatang, Ada Apa?
Menhan Inggris akan mengundurkan diri pada perombakan kabinet mendatang (Foto: Reuters)
A
A
A

INGGRIS - Ben Wallace mengatakan dia akan mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan Inggis pada perombakan kabinet berikutnya setelah empat tahun menjabat.

Dia mengatakan kepada Sunday Times bahwa dia tidak akan mencalonkan diri pada pemilihan umum berikutnya, tetapi mengesampingkan keluar "sebelum waktunya" dan memicu pemilihan sela.

Wallace diketahui telah menjabat sebagai menteri pertahanan di bawah tiga perdana menteri dan telah memainkan peran penting dalam tanggapan Inggris terhadap perang Ukraina.

Sumber mengatakan kepada BBC perombakan berikutnya diperkirakan terjadi pada September.

"Saya terjun ke politik di parlemen Skotlandia pada tahun 1999. Itu 24 tahun. Saya telah menghabiskan lebih dari tujuh tahun dengan tiga telepon di samping tempat tidur saya,” terang Wallace kepada Sunday Times.

Dia mengatakan dalam wawancara bahwa dia akan terus menyerukan pembelanjaan pertahanan yang lebih tinggi, sesuatu yang telah dia kampanyekan sepanjang waktunya dalam peran tersebut.

Wawancara ini terjadi beberapa minggu setelah Wallace mengatakan dia tidak lagi mencalonkan diri untuk menjadi sekretaris jenderal NATO berikutnya, peran yang menurut laporan banyak orang cari.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177587/pangeran_andrew-PR1A_large.jpg
Pangeran Andrew Lepas Gelar Kebangsawanan Imbas Kasus Predator Seks Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/18/3170991/pm_inggris_keir_starmer-vkNq_large.jpg
Inggris Berencana Akui Negara Palestina, Tak Ada Hubungannya dengan Kunjungan Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035494/wakil-pm-inggris-bantah-tudingan-jd-vance-soal-negara-islam-pertama-bersenjata-nuklir-iSOQzW9pbu.jpg
Wakil PM Inggris Bantah Tudingan JD Vance Soal Negara Islam Pertama Bersenjata Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033420/apa-saja-gelar-bangsawan-inggris-hAti1fco7F.jpg
Apa Saja Gelar Bangsawan Inggris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/18/3030735/janji-pm-baru-starmer-bangun-kembali-inggris-setelah-lama-alami-kekacauan-OAjb6ubQiz.jpg
Janji PM Baru Starmer, Bangun Kembali Inggris Setelah Lama Alami Kekacauan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030375/akui-kalah-rishi-sunak-ucapkan-selamat-ke-pm-terpilih-inggris-keir-starmer-O4GlpsygJE.jpg
Akui Kalah, Rishi Sunak Ucapkan Selamat ke PM Terpilih Inggris Keir Starmer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement