Menhan Inggris Akan Mengundurkan Diri pada Perombakan Kabinet Mendatang, Ada Apa?

Menhan Inggris akan mengundurkan diri pada perombakan kabinet mendatang (Foto: Reuters)

INGGRIS - Ben Wallace mengatakan dia akan mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan Inggis pada perombakan kabinet berikutnya setelah empat tahun menjabat.

Dia mengatakan kepada Sunday Times bahwa dia tidak akan mencalonkan diri pada pemilihan umum berikutnya, tetapi mengesampingkan keluar "sebelum waktunya" dan memicu pemilihan sela.

Wallace diketahui telah menjabat sebagai menteri pertahanan di bawah tiga perdana menteri dan telah memainkan peran penting dalam tanggapan Inggris terhadap perang Ukraina.

Sumber mengatakan kepada BBC perombakan berikutnya diperkirakan terjadi pada September.

"Saya terjun ke politik di parlemen Skotlandia pada tahun 1999. Itu 24 tahun. Saya telah menghabiskan lebih dari tujuh tahun dengan tiga telepon di samping tempat tidur saya,” terang Wallace kepada Sunday Times.

Dia mengatakan dalam wawancara bahwa dia akan terus menyerukan pembelanjaan pertahanan yang lebih tinggi, sesuatu yang telah dia kampanyekan sepanjang waktunya dalam peran tersebut.

Wawancara ini terjadi beberapa minggu setelah Wallace mengatakan dia tidak lagi mencalonkan diri untuk menjadi sekretaris jenderal NATO berikutnya, peran yang menurut laporan banyak orang cari.