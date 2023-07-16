Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Parah Landa Korsel Tewaskan 33 Orang, Tim Penyelamat Cari 19 Mobil Terendam di Terowongan

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |14:42 WIB
SEOUL Banjir parah yang melanda Korea Selatan (Korsel) telah menyebabkan sekitar 19 kendaraan dilaporkan terjebak di terowongan di Cheongju, Provinsi Chungcheong Utara.

Tim penyelamat berjuang untuk mencapai mobil yang terjebak di terowongan akibat banjir, setelah hujan lebat mengguyur selama berhari-hari.

Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan otoritas pemadam kebakaran mengatakan bahwa terowongan, di pinggiran Osong di Cheongju, dibanjiri oleh banjir bandang terlalu cepat bagi pengemudi dan penumpang untuk menyelamatkan diri.

Petugas penyelamat Korea Selatan berhasil menarik tujuh jenazah dari terowongan banjir di mana sekitar 15 kendaraan terjebak dalam air berlumpur, karena hujan lebat berhari-hari yang memicu banjir bandang dan tanah longsor serta menghancurkan rumah.

Banjir ini menyebabkan sedikitnya 33 orang tewas dan memaksa ribuan orang mengungsi.

Seo Jeong-il, kepala pemadam kebakaran kota, dalam pengarahan, mengatakan hampir 400 petugas penyelamat, termasuk penyelam, sedang mencari terowongan di pusat kota Cheongju, di mana kendaraan, termasuk bus, dibanjiri banjir bandang pada Sabtu (15/7/2023) malam.

Seo mengatakan sembilan orang yang selamat diselamatkan dari terowongan dan 11 lainnya diyakini hilang berdasarkan laporan oleh keluarga atau orang lain, tetapi jumlah pasti penumpang yang terjebak di dalam kendaraan tidak segera jelas.

