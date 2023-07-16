Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jatuh Sakit, Netanyahu Dirawat di RS Diduga Dehidrasi Akibat Gelombang Panas

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |16:01 WIB
Jatuh Sakit, Netanyahu Dirawat di RS Diduga Dehidrasi Akibat Gelombang Panas
PM Israel Benjamin Netanyahu (Foto: Pool Photo via AP)
A
A
A

ISRAEL - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dirawat di rumah sakit (RS) karena diduga mengalami dehidrasi pada Sabtu (15/7/2023), karena panas yang menyengat melanda negara itu.

Kantornya dalam sebuah pernyataan mengatakan tes awal Netanyahu "berhasil normal" dan dia tampaknya dalam kondisi baik.

Dia dirawat pada Sabtu (15/7/2023) di Pusat Medis Sheba di Ramat Gan, pinggiran kota Tel Aviv.

Pernyataan itu yang diberikan kepada CNN, mengatakan Netanyahu mengeluhkan "pusing ringan" sebelum masuk.

"Atas rekomendasi para dokter, perdana menteri terus menjalani tes rutin tambahan,” terang pernyataan itu. Kantornya kemudian mengatakan Netanyahu akan menginap semalam di rumah sakit untuk observasi.

Perdana Menteri merilis pernyataan video pada Sabtu (15/7/2023) malam yang menyarankan dia mengalami dehidrasi dan menyarankan orang untuk minum lebih banyak air.

“Kemarin, saya menghabiskan waktu bersama istri saya di Laut Galilea, di bawah sinar matahari, tanpa topi, tanpa air. Bukan ide yang bagus,” kata Netanyahu,

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025290/gelombang-panas-hanguskan-pantai-timur-as-100-juta-orang-berada-di-bawah-peringatan-cuaca-panas-hRLclfZqqi.jpg
Gelombang Panas Hanguskan Pantai Timur AS,100 Juta Orang Berada di Bawah Peringatan Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/18/3024225/panas-ekstrem-bunuh-ribuan-orang-di-seluruh-asia-dan-eropa-pecahkan-rekor-musim-panas-terhangat-dalam-2-000-tahun-aAk5HW1xQx.jpg
Panas Ekstrem Bunuh Ribuan Orang di Seluruh Asia dan Eropa, Pecahkan Rekor Musim Panas Terhangat dalam 2.000 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/18/3003526/asia-tenggara-dan-selatan-dihantam-gelombang-panas-ternyata-ini-penyebabnya-oAdqv3W2xO.jpg
Asia Tenggara dan Selatan Dihantam Gelombang Panas, Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/18/3003386/asia-tenggara-bergulat-lawan-gelombang-panas-47-ribu-sekolah-di-filipina-ditutup-yDH5C7JiWV.jpg
Asia Tenggara Bergulat Lawan Gelombang Panas, 47 Ribu Sekolah di Filipina Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/18/3002623/asia-tenggara-hadapi-gelombang-panas-jutaan-siswa-di-filipina-belajar-di-rumah-o9ubDfHQdV.jpg
Asia Tenggara Hadapi Gelombang Panas, Jutaan Siswa di Filipina Belajar di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/18/3002589/cuaca-panas-hantam-asia-tenggara-dan-selatan-tewaskan-30-orang-di-thailand-bCw3yAfIQQ.jpg
Cuaca Panas Hantam Asia Tenggara dan Selatan, Tewaskan 30 Orang di Thailand
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement