Jatuh Sakit, Netanyahu Dirawat di RS Diduga Dehidrasi Akibat Gelombang Panas

ISRAEL - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dirawat di rumah sakit (RS) karena diduga mengalami dehidrasi pada Sabtu (15/7/2023), karena panas yang menyengat melanda negara itu.

Kantornya dalam sebuah pernyataan mengatakan tes awal Netanyahu "berhasil normal" dan dia tampaknya dalam kondisi baik.

Dia dirawat pada Sabtu (15/7/2023) di Pusat Medis Sheba di Ramat Gan, pinggiran kota Tel Aviv.

Pernyataan itu yang diberikan kepada CNN, mengatakan Netanyahu mengeluhkan "pusing ringan" sebelum masuk.

"Atas rekomendasi para dokter, perdana menteri terus menjalani tes rutin tambahan,” terang pernyataan itu. Kantornya kemudian mengatakan Netanyahu akan menginap semalam di rumah sakit untuk observasi.

Perdana Menteri merilis pernyataan video pada Sabtu (15/7/2023) malam yang menyarankan dia mengalami dehidrasi dan menyarankan orang untuk minum lebih banyak air.

“Kemarin, saya menghabiskan waktu bersama istri saya di Laut Galilea, di bawah sinar matahari, tanpa topi, tanpa air. Bukan ide yang bagus,” kata Netanyahu,