HOME NEWS INTERNATIONAL

PBB Tolak Permintaan Suriah untuk Kirim Bantuan ke Wilayah Pemberontak

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |16:30 WIB
PBB Tolak Permintaan Suriah untuk Kirim Bantuan ke Wilayah Pemberontak
PBB keberatan permintaan bantuan Suriah ke pemberontak (Foto: AP)
A
A
A

JENEWA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menggambarkan kondisi yang dilakukan Suriah dalam tawaran untuk memungkinkan bantuan terus mencapai wilayah yang dikuasai pemberontak sebagai ‘tidak dapat diterima’.

Duta Besar Suriah untuk PBB mengatakan pada Kamis (13/7/2023) bahwa pemerintahnya akan membiarkan bantuan terus masuk ke negara itu melalui penyeberangan Bab al-Hawa dari Turki.

Anggota Dewan Keamanan PBB sebelumnya gagal mencapai kesepakatan untuk menjaga perbatasan tetap terbuka.

Sekitar 4,1 juta orang di barat laut Suriah bergantung pada pengiriman bantuan.

Dalam sepucuk surat kepada sekretaris jenderal PBB, duta besar Suriah Bassam Sabbagh mengatakan Damaskus telah membuat "keputusan berdaulat" untuk membiarkan bantuan melewati Bab al-Hawa selama enam bulan ke depan.

“Ini akan memungkinkan pengiriman untuk dilanjutkan dalam kerja sama penuh dan koordinasi dengan pemerintah Suriah,” katanya, dikutip BBC.

Namun dalam sebuah dokumen yang dikirim ke Dewan Keamanan dan dilihat oleh kantor berita AFP dan Reuters, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan proposal itu "berisi dua syarat yang tidak dapat diterima".

Halaman:
1 2 3
      
