HOME NEWS INTERNATIONAL

Akibat Badai Dahsyat, 100 Orang Terjebak Selama Beberapa Jam di Bekas Rumah Penulis Terkenal Agatha Christie

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |17:00 WIB
Akibat Badai Dahsyat, 100 Orang Terjebak Selama Beberapa Jam di Bekas Rumah Penulis Terkenal Agatha Christie
100 orang terjebak di rumah bekas penulis terkenal Agatha Christie (Foto: Shutterstock)
INGGRIS - Lebih dari 100 orang terjebak selama beberapa jam di Greenway, bekas rumah penulis misteri terkenal Inggris Agatha Christie, di pedesaan Inggris pada Jumat (14/7/2023).

Sekelompok turis diketahui terlantar setelah cuaca badai merobohkan pohon, menghalangi jalan menuju properti di daerah Devon, Inggris barat daya.

Caroline Heaven, seorang turis yang mengunjungi Greenway, menghubungi outlet berita lokal Devon Live untuk menyebarkan berita bahwa sekitar 100 turis terjebak di tanah bekas rumah liburan Christie.

Heaven mengatakan kepada Devon Live, para turis yang terdampar menyibukkan diri, minum secangkir teh di kedai teh rumah dan bermain kroket di halaman.

Heaven yang tiba di rumah sekitar pukul 11.30 waktu setempat (6.30aET) pada Jumat (14/7/2023), memuji upaya staf untuk menjaga para turis.

“Mereka melakukan pekerjaan dengan baik, mereka memberi kami teh gratis dan lainnya. Agak suram,” terangnya.

National Trust Inggris yang mengelola situs bersejarah tersebut dengan cepat memasang pesan di situs webnya, mengumumkan bahwa sebuah pohon besar telah tumbang di jalan satu jalur menuju Greenway.

Halaman:
1 2 3
      
