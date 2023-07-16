Rusia Tembak Jatuh 9 Drone Ukraina di Pelabuhan Sevastopol Krimea

LONDON - Pasukan pertahanan udara dan armada Rusia di Laut Hitam mencegat sembilan drone (pesawat nirawak) Ukraina di pelabuhan Sevastopol, Krimea pada Minggu (16/7/2023) pagi.

"Tidak ada benda, baik di kota atau di wilayah perairan yang rusak," kata Gubernur Sevastopol yang ditempatkan Moskow Mikhail Razvozhayev di Telegram, dikutip Antara.

Dua drone udara ditembak jatuh di perairan, lima drone dicegat pasukan peperangan elektronik Rusia dan dua drone permukaan air dihancurkan di pantai luar.

Razvozhayev sebelumnya mengatakan serangan itu terjadi di pelabuhan Sevastopol dan distrik Khersones di Kota Balaklava.

Otoritas transportasi yang ditempatkan Moskow di kota tersebut lewat Telegram mengatakan transportasi laut, seperti feri, ditangguhkan beberapa jam pada Minggu (16/7/2023) pagi.