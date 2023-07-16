Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jurnalis Meksiko Tewas Ditembak Mati di Dalam Mobil, Penyebab Masih Diselidiki

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |17:50 WIB
Jurnalis Meksiko Tewas Ditembak Mati di Dalam Mobil, Penyebab Masih Diselidiki
Jurnalis Meksiko dibunuh di dalam mobil (Foto: Antara/Reuters)
A
A
A

MEXICO CITY - Jurnalis Meksiko, Nelson Matus, tewas dibunuh pada Sabtu (16/7/2023) di kota pantai wisata Acapulco di negara bagian barat daya Guerrero.

Menurut koran Meksiko El Universal, Matus yang merupakan direktur media lokal Lo Real de Guerrero itu ditembak ketika sedang berada di mobilnya di tempat parkir sebuah toko.

Koran Meksiko lainnya, Reforma, mengatakan serangan itu terjadi pada pukul 15.00 waktu setempat di lingkungan Emilio Zapata di utara Acapulco. Penyebab insiden tembakan itu belum diketahui.

Reforma menambahkan bahwa sebelumnya, Matus berhasil selamat dari dua percobaan pembunuhan pada 2017 dan 2019.

Tewasnya Matus terjadi seminggu setelah mayat Luis Martin Sanchez, jurnalis koran La Jornada, ditemukan setelah dinyatakan hilang di daerah Nayarit.

Dikutip Antara, kantor jaksa penuntut umum Guerrero tidak memberikan tanggapan segera ketika diminta keterangan.

