4 Fakta IRT Terduga Teroris Ditangkap Densus 88, Profesinya Tukang Sayur

TERDUGA teroris HN (60) ditangkap Densus 88, Jumat (14/7/2023) malam, adalah seorang ibu rumah tangga (IRT).

Berikut sejumlah fakta terkait penangkapan IRT terkait kasus terorisme tersebut:

1. Profesinya Tukang Sayur

HN setiap pekan berjualan sayur di lokasi Car Free Day di Taman Rinjani Selong.

Sedangkan suaminya RF (62) adalah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pasutri ini tinggal di sebuah gang sempit di Gang Seroja RT 14, Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Majidi.

BACA JUGA: Densus 88 Tangkap Perempuan Terduga Teroris di Lombok Timur

2. Cenderung Tertutup

Dari informasi warga sekitar, HN cenderung tertutup dan jarang bergaul dengan warga sekitar. Sedangkan suaminya biasa saja, tapi sekarang agak sakit-sakitan.

"Ya keluar seperlu, tapi jarang kita lihat ke luar rumah termasuk jika ada acara-acara warga,” tutur salah seorang warga, AH.

Tapi setiap pekan, kata AH, HN selalu diantar pakai mobil ke lokasi Car Free Day di Taman Rinjani Selong.

"Infonya beliau jualan sayur di sana, tapi saya juga gak pernah ke sana ya,” ujarnya.