Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Pekerja di Lebak Tewas Diduga Terjatuh dari Ketinggian 30 Meter

Iskandar Nasution , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |08:51 WIB
Tragis! Pekerja di Lebak Tewas Diduga Terjatuh dari Ketinggian 30 Meter
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

PANDEGLANG - Seorang pekerja tewas diduga terjatuh dari ketinggian 30 meter di kawasan sebuah perusahaan di Lebak, Banten.

Diduga aktivitas korban yang hendak melakukan pengecatan handrail di area jetty bs di atas konstruksi besi tidak sesuai standar operasional prosedur.

Pihak terkait akan memeriksa kondisi perusahaan karena dalam satu tahun terakhir tercatat ada dua kali peristiwa terjadi di tempat yang sama.

Korban bernama Asep Kurniawan (42). Peristiwa itu terjadi pada Kamis 13 Juli 2023, sore. Korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan tulang bagian dada.

Istri korban, Ida tampak syok mendengar kabar tersebut. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak.

Saat akan dikonfirmasi, petugas keamanan perusahaan lokasi kecelakaan kerja, mengatakan jika pada Sabtu dan Minggu, tidak ada petugas terkait atau humas yang dapat memberikan keterangan.

Petugas keamanan meminta wartawan untuk datang pada hari Senin 17 Juli 2023 besok.

Menurut Haji, salah seorang pihak keluarga, korban baru bekerja selama empat bulan lamanya di perusahaan tersebut. Korban merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang istri dan dua orang anak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083661/kecelakaan-yQ5k_large.jpg
Tragis! Abdul Tewas Mengenaskan Usai Kepalanya Terhisap Mesin Pabrik di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/510/3072022/kecelakaan-sZmr_large.jpg
Tragis! Dani Tewas Mengenaskan Lehernya Terjepit Lift Barang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/06/340/3030713/teknisi-tewas-saat-perbaiki-tower-kantor-desa-di-lombok-timur-32FjYH9QLi.jpg
Teknisi Tewas saat Perbaiki Tower Kantor Desa di Lombok Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025488/pekerja-bangunan-di-gunung-sindur-meninggal-usai-tertimpa-reruntuhan-MNWF0PEyKf.jpeg
Pekerja Bangunan di Gunung Sindur Meninggal Usai Tertimpa Reruntuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/338/3006866/pekerja-lrt-jatuh-dari-atas-stasiun-kuningan-A0e1oYKGOQ.jpg
Pekerja LRT Jatuh dari Atas Stasiun Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/338/2995517/6-fakta-pria-tewas-terkunci-dalam-freezer-mobil-es-krim-di-jakpus-2cRJHhTnhK.jpg
6 Fakta Pria Tewas Terkunci dalam Freezer Mobil Es Krim di Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement