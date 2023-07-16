Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kantor Balai KB di Kolaka Utara Dibongkar Paksa Oknum, Dokumen Penting Berhamburan!

Muh Rusli , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |13:57 WIB
Kantor Balai KB di Kolaka Utara Dibongkar Paksa Oknum, Dokumen Penting Berhamburan!
Kantor Balai Penyuluhan KB dibongkar paksa secara ilegal (Foto: Muh Rusli)
A
A
A

KOLAKA UTARA - Kantor Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BP-KB) Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara (Kolaka Utara), Sulawesi Tenggara (Sultra) dibongkar paksa oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab.

Sejumlah dokumen penting berserakan lantaran aksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihak kepala balai.

Kepala Balai Penyuluh dan Koordinator KB Tolala, Tenriawati mengatakan, baru mengetahui kantornya dibongkar paksa saat anggotanya hendak berkantor pada Jumat 14 Juli 2023. Ia terkejut dan marah lantaran sejumlah fasilitas kerja dan termasuk dokumen penting diacak-acak.

"Diinfokan pendamping saya melalui telpon. Saya kaget karena tidak ada pemberitahuan," katanya, Minggu (16/7/2023).

Oknum-oknum tersebut mengaku sebagai pekerja yang diperintah seseorang melakukan pembongkaran. Ia pun bergegas berkomunikasi dengan salah satu dari mereka untuk meminta menghentikan aksinya.

"Mereka berdalih sebagai pekerja untuk merehab bangunan tersebut. Tidak mau sebut nama pesuruhnya," bebernya.

Lebih lanjut, aksi itu juga dikemukakan tanpa mengantongi surat perintah kerja (SPK) dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Tindakan ilegal itu telah dilaporkan langsung ke instansi terkait dan diminta segera menghentikan tindakan pengrusakannya.

"Kantor itu terkunci dan dirusak hingga dilakukan pembongkaran secara paksa. Sementara banyak barang penting di dalam," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160084/pramono-sYdx_large.jpg
Pedagang Pasar Barito Minta Perpanjangan Waktu Relokasi, Pramono: Mereka Sudah Teken, Segera Keluar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/510/2999825/miris-sekolahnya-digusur-siswa-sd-kulonprogo-belajar-di-rumah-warga-DGi3GxVCV9.jpg
Miris! Sekolahnya Digusur, Siswa SD Kulonprogo Belajar di Rumah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/337/2882612/kecam-penggusuran-di-rempang-muhammadiyah-payung-hukumnya-proyeknya-bermasalah-rPGKG9DVaJ.jpg
Kecam Penggusuran di Rempang, Muhammadiyah: Payung Hukum Proyeknya Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/20/338/2397493/layangkan-protes-guru-besar-ut-jakarta-merasa-ibunya-dizalimi-terkait-gusuran-tol-semarang-demak-vMAfIQC74p.jpg
Layangkan Protes, Guru Besar UT Jakarta Merasa Ibunya Dizalimi Terkait Gusuran Tol Semarang-Demak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/25/510/2368353/setelah-tuban-giliran-warga-purwomartani-jadi-miliarder-karena-uang-ganti-rugi-tol-LYS3rapl4l.jpg
Setelah Tuban, Giliran Warga Purwomartani Jadi Miliarder karena Uang Ganti Rugi Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/15/340/2294401/ricuh-sengketa-lahan-pemprov-ntt-bantah-aniaya-warga-besipae-4TEvorJSlx.jpg
Ricuh Sengketa Lahan, Pemprov NTT Bantah Aniaya Warga Besipae
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement