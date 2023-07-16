Sosialisasikan Ganjar Pranowo, Relawan Kampanyekan Hidup Sehat di Lampung

BANDAR LAMPUNG - Generasi Alumni Muda Unsri dan Unila Bersama Ganjar Pranowo (Crivisaya Ganjar) menggelar pertandingan mini soccer di Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung.

Selain diikuti oleh para alumni muda dari Unila, relawan juga menggandeng komunitas pemuda yang ada di Bandar Lampung dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu 15 Juli 2023 tersebut.

Koordinator Wilayah Crivisaya Lampung, Harsya Billy menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti tujuh tim dengan tiap pertandingan berdurasi 10 menit.

Sebab berkonsep fun football, para peserta nampak bermain tanpa beban sambil sesekali tertawa. Mereka nampak menikmati pertandingan yang digelar waktu sore tersebut.

"Kebetulan (lokasi) mini soccer ini baru ada di Lampung, dan lagi hits-hitsnya mereka main. Dan juga para alumni muda ini kan senang dalam kegiatan yang rileks, olahraga, maka itu kita lakukan kegiatan ini," ujar Billy.

Lewat kegiatan ini, sukarelawan Crivisaya bermaksud untuk mengampanyekan gaya hidup sehat dengan bermain mini soccer.

"Dengan olahraga, bisa membangkitkan pikiran yang kuat dan fisik yang sehat. Jadi, semoga ada impactnya untuk kesehatan untuk teman-teman semua," kata Billy.