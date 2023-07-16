Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Kasus Mutilasi Sleman, Petugas Temukan Organ Dalam Korban hingga Tulang Iga Dicacak

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |04:01 WIB
Illustrasi
BANTUL - Penemuan potongan tubuh diduga korban mutilasi di Sleman terus bertambah. Setelah sebelumnya potongan kepala dan juga dikabarkan tangan ditemukan lima kilometer dari lokasi pertama, pada Sabtu (15/7/2023) petang juga ada penemuan organ tubuh lainnya.

Kali ini penemuan potongan tubuh tersebut ada di Dusun Randusongo Kalurahan Donokerto Turi Sleman. Di Dusun ini ditemukan organ tubuh yang tersebar di beberapa titik. Namun ada di seputaran jembatan Randusongo di atas sungai Sempor.

Warga Dusun Randusongo, Mardiyana ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penemuan potongan tubuh tersebut. Puluhan personil tim SAR DIY terlihat menyebar di beberapa titik di seputaran jembatan Sungai Sempor tersebut.

"Itu ada di seputaran sungai yang dulu banyak memakan korban susur sungai, yang anak Pramuka," ujar mantan Pegawai Pengadilan Negeri Bantul ini.

Di bawah jembatan sungai Sempor, petugas tim SAR DIY berhasil mengambil atau mengumpulkan organ dalam. Mardiana mengaku belum tahu pasti organ dalam tersebut.

Namun ketika dirinya mendekati petugas tim SAR tersebut diperoleh keterangan jika organ dalam yang ditemukan tersebut adalah potongan tulang iga. Potongan iga tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tas kresek.

"Kalau orang lain tidak boleh mendekat. Tadi saya boleh mendekat dan katanya itu potongan tulang iga," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
