Jarak Tunjam Puncak Gunung Merapi Memendek 2 Cm Per Hari

YOGYAKARTA - Dalam sepekan terakhir jarak tunjam puncak Gunung Merapi mengalami pemendekan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tehnologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebut deformasi Gunung Merapi pada minggu ini menunjukkan pemendekan jarak tunjam sebesar 2 cm/hari.

Kepala BPPTKG, Agus Budi Santosa menuturkan morfologi (bentuk) kubah barat daya mengalami sedikit perubahan akibat aktivitas guguran lava, sedangkan untuk kubah tengah tidak teramati perubahan yang signifikan. volume kubah barat daya terukur sebesar 2.465.900 meter kubik (M3) dan kubah tengah sebesar 2.346.500 m3.

"Itu berdasarkan foto udara tanggal 24 Juni 2023," ungkap dia.

Dia mengatakan, secara umum cuaca di sekitar Gunung Merapi umumnya cerah pada pagi dan malam hari, sedangkan siang hingga sore hari berkabut. Asap berwarna putih, ketebalan tipis hingga tebal, tekanan lemah hingga sedang dan tinggi 175 m teramati dari Pos Pengamatan Gunung Merapi Babadan pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 05.30 WIB.

Pada minggu ini guguran lava teramati sebanyak 156 kali ke arah barat daya, meliputi 152 kali ke hulu Kali Bebeng sejauh maksimal 2.000 m, 3 kali ke hulu Kali Boyong sejauh maksimal 800 m, dan 1 kali ke hulu Kali Sat/Putih sejauh 1.200 m. Suara guguran terdengar 29 kali dari pos Babadan.

"Suara guguran tersebut dengan intensitas kecil hingga sedang," tambahnya.

Agus menambahkan, dalam minggu ini kegempaan Gunung Merapi tercatat 13 kali gempa Vulkanik Dangkal (VTB), 44 kali gempa Fase Banyak (MP), 3 kali gempa Frekuensi Rendah (LF), 911 kali gempa Guguran (RF), dan 8 kali gempa Tektonik (TT). Intensitas kegempaan pada minggu ini lebih rendah dari minggu lalu, namun jumlah gempa guguran masih cukup tinggi.