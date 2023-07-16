Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kasus Mutilasi Sleman, Polisi Duga Jenis Kelamin Korban Laki-Laki

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |07:14 WIB
Kasus Mutilasi Sleman, Polisi Duga Jenis Kelamin Korban Laki-Laki
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Polisi terus mendalami kasus dugaan mutilasi yang potongan tubuhnya pertama kali ditemukan di Padukuhan Kelor Kalurahan Bangunkerto Kapanewon Turi Sleman, Yogyakarta.

Usai ditemukan potongan kepala yang dikubur di Kecamatan Tempel, akhirnya teka-teki identitas korban mutilasi yang potongan tubuhnya mulai mendapatkan titik terang.

Dirreskrimum Polda DIY Kombes FX Endriadi mengungkapkan, korban diduga berjenis kelamin laki-laki. Namun, untuk memastikan masih menunggu hasil dari tim forensik Polda DIY.

"Dugaannya laki-laki ya, pastinya kita tunggu forensik," kata Endriadi saat dihubungi, Sabtu (15/7/2023) malam.

Terkait dengan kabar polisi berhasil mengamankan pelaku, Endriardi menepisnya. Karena hingga saat ini masih belum menangkap pelaku.

"Belum, (kita) masih melakukan pengejaran dan pengindentifikasian kita," bebernya.

