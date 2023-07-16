Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Polisi Tangkap Pelaku Mutilasi di Sleman, Motif Masih Didalami

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |09:53 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Mutilasi di Sleman, Motif Masih Didalami
Ilustrasi (Foto: Antara)
A
A
A

YOGYAKARTA - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menangkap terduga pelaku mutilasi yang potongan tubuh korbannya ditemukan pertama kali di Kapanewon Turi Sleman beberapa hari lalu. Kini, mereka tengah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku

Direskrim Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi membenarkan penangkapan terduga pelaku mutilasi tersebut. Namun, dia tidak mengungkap secara detil di mana pelaku diamankan.

"Benar, terduga pelaku sudah diamankan," ujar dia kepada wartawan, Minggu (16/7/2023).

Untuk motif dan kasus secara rinci, Endriadi mengaku masih belum mengetahuinya. Karena saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif.

"Mohon waktu, baru pemeriksaan," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus mutilasi diduga kembali terjadi di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Kali ini, terjadi di Desa Wisata Kelor Kapanewon Turi Sleman. Dugaan tersebut menyusul temuan potongan tangan dan juga pakaian dalam wanita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168462/viral-wUS6_large.jpg
Ini Tampang dan Motif Alvi Maulana, Pelaku Bengis yang Mutilasi Pacarnya hingga 65 Bagian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/340/3168161/pembunuhan-xCFf_large.jpg
Puluhan Potongan Tubuh Manusia Ditemukan di Lereng Gunung Welirang, Diduga Korban Mutilasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/340/3156835/pembunuhan-c7mR_large.jpg
Sadis! Wanita Cantik Mutilasi Suami di Tengah Hutan, Takut Hidup Kembali Kepala Korban Dipenggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/340/3149724/pembunuhan-PlUD_large.jpg
Jejak Darah Wanita Cantik Korban Mutilasi di Padang Pariaman Dikirim ke RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/340/3148627/update_kasus_mutilasi_perempuan_cantik_jadi_10_bagian_motifnya_utang_piutang-9mKf_large.jpeg
Update Kasus Mutilasi Perempuan Cantik Jadi 10 Bagian, Motif Utang Piutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/337/3113514/viral-fSVz_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Mayat Pria Tanpa Kepala dan Tak Berbusana di Jombang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement