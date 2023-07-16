Polisi Tangkap Pelaku Mutilasi di Sleman, Motif Masih Didalami

YOGYAKARTA - Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menangkap terduga pelaku mutilasi yang potongan tubuh korbannya ditemukan pertama kali di Kapanewon Turi Sleman beberapa hari lalu. Kini, mereka tengah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pelaku

Direskrim Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi membenarkan penangkapan terduga pelaku mutilasi tersebut. Namun, dia tidak mengungkap secara detil di mana pelaku diamankan.

"Benar, terduga pelaku sudah diamankan," ujar dia kepada wartawan, Minggu (16/7/2023).

Untuk motif dan kasus secara rinci, Endriadi mengaku masih belum mengetahuinya. Karena saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif.

"Mohon waktu, baru pemeriksaan," tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus mutilasi diduga kembali terjadi di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Kali ini, terjadi di Desa Wisata Kelor Kapanewon Turi Sleman. Dugaan tersebut menyusul temuan potongan tangan dan juga pakaian dalam wanita.