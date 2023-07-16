Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ratusan Pelaku UMKM di Yogyakarta Nyatakan Dukung PAN pada Pemilu 2024

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |23:00 WIB
Ratusan Pelaku UMKM di Yogyakarta Nyatakan Dukung PAN pada Pemilu 2024
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) terus melakukan pergerakan dengan mengakomodir kepentingan kalangan milenial. Hal demikian kian mematik hadirnya dukungan besar untuk PAN dari Komunitas UMKM di DI Yogyakarta (DIY).

"Kumpulnya kita hari ini tidak terlepas dari langkah solid dan konkret untuk memberikan dukungan nyata sekaligus kepada partai pilihan rakyat Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pemilu 2024 mendatang," kata Koordinator Komunitas UMKM D I Yogyakarta Muhammad Ozil Ghufron dalam keterangan tertulis, Minggu (16/7/2023).

Dia menuturkan PAN sangat terlibat dan berperan aktif untuk mengupayakan UMKM lokal di Indonesia. Tentu hal ini didukung dengan adanya program-program PAN yang terus konsisten membantu mesenjahterakaan UMKM.

"Saya mewakili pelaku UMKM Yogyakarta telah menyaksikan sendiri hasil kerja nyata dari seluruh kader PAN di seluruh negeri dalam membantu serta meringankan beban rakyat," tutur Ozil.

Program kerja nyata PAN dalam memberdayakan UMKM di Yogyakarta dengan menghadirkan festival musik Birukan Langit Indonesia Stage (STAGE) sebagai sarana UMKM untuk terus bergeliat dan wadah ekspresi anak muda.

Halaman:
1 2
      
