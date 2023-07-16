Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Saga Jaring Dukungan untuk Ganjar Pranowo Lewat Kesenian Daerah

Rico Afrido S , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |07:01 WIB
Saga Jaring Dukungan untuk Ganjar Pranowo Lewat Kesenian Daerah
Relawan Sahabat Ganjar gelar pertunjukan seni (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Sahabat Ganjar terus melakukan sosialisasi mengenai bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo. Mereka bergerak dengan menggelar berbagai kegiatan termasuk pertunjukan kesenian daerah di Lapangan Desa Sikasur, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Pada Sabtu 15 Juli 2023, Sahabat Ganjar mengawali kegiatan dengan jalan sehat. Kemudian, penampilan seni lokal seperti tarian dan musik daerah.

Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan orasi kebangsaan yang menginspirasi dan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai Tanah Air serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kemudian, puncak acara menampilkan seorang penyanyi Difarina Indra. 

Sahabat Ganjar juga membagikan doorprize dalam acara tersebut. "Saya ikut jalan pagi tadi menuju ke Lapangan Desa Sikasur, terus ada pentas seni juga, trus panggung musik dari Difarina Indra juga seru," kata David, salah satu warga yang menjadi peserta kegiatan tersebut.

Menurut Ahmad Hanif, perwakilan Sahabat Ganjar DPC Kabupaten Pemalang, pihaknya ingin mempererat ikatan sosial, mempromosikan kebudayaan lokal, dan meningkatkan semangat kebersamaan dalam masyarakat melalui kegiatan tersebut.

"Melalui rangkaian kegiatan ini, Sahabat Ganjar berharap bisa membuat momen berharga dan menginspirasi masyarakat untuk hidup lebih aktif dan bergembira," kata Ahmad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement