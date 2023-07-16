Saga Jaring Dukungan untuk Ganjar Pranowo Lewat Kesenian Daerah

JAKARTA - Relawan Sahabat Ganjar terus melakukan sosialisasi mengenai bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo. Mereka bergerak dengan menggelar berbagai kegiatan termasuk pertunjukan kesenian daerah di Lapangan Desa Sikasur, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Pada Sabtu 15 Juli 2023, Sahabat Ganjar mengawali kegiatan dengan jalan sehat. Kemudian, penampilan seni lokal seperti tarian dan musik daerah.

Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan orasi kebangsaan yang menginspirasi dan mengajak masyarakat untuk lebih mencintai Tanah Air serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kemudian, puncak acara menampilkan seorang penyanyi Difarina Indra.

Sahabat Ganjar juga membagikan doorprize dalam acara tersebut. "Saya ikut jalan pagi tadi menuju ke Lapangan Desa Sikasur, terus ada pentas seni juga, trus panggung musik dari Difarina Indra juga seru," kata David, salah satu warga yang menjadi peserta kegiatan tersebut.

Menurut Ahmad Hanif, perwakilan Sahabat Ganjar DPC Kabupaten Pemalang, pihaknya ingin mempererat ikatan sosial, mempromosikan kebudayaan lokal, dan meningkatkan semangat kebersamaan dalam masyarakat melalui kegiatan tersebut.

"Melalui rangkaian kegiatan ini, Sahabat Ganjar berharap bisa membuat momen berharga dan menginspirasi masyarakat untuk hidup lebih aktif dan bergembira," kata Ahmad.