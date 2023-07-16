Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kericuhan di Laga Persik vs Arema FC, 25 Oknum Aremania Diamankan

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |00:06 WIB
Kericuhan di Laga Persik vs Arema FC, 25 Oknum Aremania Diamankan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

KEDIRI - Pertandingan Derby Jawa Timur antara Persik Kediri melawan Arema FC sempat diwarnai kericuhan. Pasalnya ada beberapa oknum suporter Aremania yang datang ke Stadion Brawijaya, Kota Kediri. Padahal sesuai kesepakatan sejak dua tahun lalu laga kedua tim tidak dihadiri suporter tim tamu.

Dari video yang diterima keributan bahkan terjadi di pintu tribun selatan. Tampak aparat keamanan berusaha mencegah keributan. Di video lain memperlihatkan bagaimana satu oknum suporter yang menjadi bulan-bulanan diamankan oleh tim medis untuk dibawa ke lorong ruang ganti.

Dari informasi yang dihimpun total sebanyak 25 oknum suporter Aremania yang diamankan oleh pihak keamanan bersama panitia pelaksana pertandingan. Mereka diamankan di dalam dan luar stadion.

Ketua Panpel Persik, Tri Widodo membenarkan adanya insiden kericuhan sebagaimana video-video yang beredar di media sosial. Menurutnya, insiden itu terjadi akibat adanya kehadiran oknum Aremania dari berbagai daerah, bukan hanya dari Malang saja yang membuat insiden terjadi.

"Selama pertandingan tadi ada sekitar belasan oknum Aremania yang diamankan di Polres lalu dipulangkan. Sangat disayangkan sebenarnya, namun sekali lagi insiden tidak membuat dan mengganggu jalannya pertandingan," ucap Widodo dikonfirmasi wartawan, Sabtu (15/7/2023) malam.

Di sisi lain Kapolres Kediri Kota AKBP Teddy Chandra mengatakan, ada sekitar 25 oknum suporter Aremania yang diamankan baik di luar stadion maupun dalam stadion. Mereka lantas diamankan kemudian dibawa ke Mapolres Kediri Kota lantas diantar pulang ke perbatasan Kediri.

"Ada 25 oknum suporter diamankan di luar dan dalam stadion. Mereka sebenarnya dilarang datang dan menyaksikan pertandingan. Tapi kita amankan lalu diantar pulang sampai perbatasan Kediri," ucap Teddy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/337/3033980/jelang-final-euro-2024-saleh-husin-jagokan-spanyol-2nqsjO3y0d.jpg
Jelang Final Euro 2024, Saleh Husin Jagokan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/337/3005743/effendi-syahputra-bilang-pertandingan-tertutup-lawan-guinea-untungkan-timnas-indonesia-u-23-PBitP15KjP.jpg
Effendi Syahputra Bilang Pertandingan Tertutup Lawan Guinea Untungkan Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/338/3003613/pengelola-monas-targetkan-20-ribu-hadiri-nobar-timnas-indonesia-u-23-malam-ini-3JGuDOZ8rP.jpg
Pengelola Monas Targetkan 20 Ribu Hadiri Nobar Timnas Indonesia U-23 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/337/3002411/mahfud-soroti-kepemimpinan-wasit-shen-yinhao-S4sqvHMJaq.jpg
Mahfud Soroti Kepemimpinan Wasit Shen Yinhao
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002299/angela-tanoesoedibjo-heru-budi-dan-ribuan-warga-nobar-indonesia-vs-uzbekistan-di-lapangan-banteng-0dkNoHKb5u.jpg
Angela Tanoesoedibjo, Heru Budi dan Ribuan Warga Nobar Indonesia Vs Uzbekistan di Lapangan Banteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/338/3002291/nobar-timnas-indonesia-u-23-vs-uzbekistan-di-lippo-mall-kemang-penonton-nyanyikan-indonesia-raya-c2bzjn1I3k.jpg
Nobar Timnas Indonesia U-23 vs Uzbekistan di Lippo Mall Kemang, Penonton Nyanyikan Indonesia Raya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement