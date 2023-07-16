Relawan Ganjar Creasi Tingkatkan Literasi Digital ke Milenial di Malang

MALANG- Generasi Alumni Muda UB, ITS, Unair (Ganjar Creasi) melakukan program Pelatihan Desain Grafis untuk Generasi Muda Melek Digit, di Warung Kopi Tani, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kegiatan ini untuk meningkatkan literasi digital, kepada puluhan mahasiswa yang sekaligus praktisi UMKM yang berkecimpung di bisnis online. Hadir pula sebagai narasumber, seorang Praktisi Desain Grafis Fikri Muhammad memberikan materi dalam pelatihan tersebut.

"Kebanyakan generasi muda sekarang kan butuh meningkatkan kemampuan digitalnya, salah satunya yaitu desain grafis karena sangat diperlukan ketika mengerjakan tugas atau bahkan mereka yang sudah memulai untuk berjualan online," ujar Koordinator Wilayah Ganjar Creasi Jawa Timur Ilham Hasan, Minggu (16/7/2023).

Menurutnya, para peserta bisa menimba ilmu dan mengasah keterampilan sesuai bidang keahlian yang diajarkan, dan berlatih semaksimal mungkin baik secara teori maupun praktik.

Ilmu dan keterampilan yang didapat akan bermanfaat di kemudian hari, termasuk agar bisa berwirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

"Langkah awalnya supaya mereka bisa memahami dasar-dasar dari desain, kemudian bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti berjualan online karena kan sekarang jamannya sudah harus melek digital," ujarnya.

Peserta yang hadir juga merespon bagus acara tersebut. Sebab, mereka datang atas dasar kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan yang dimilikinya.

"Bagus responsnya karena ini kegiatan gratis dan rata-rata yang datang karena kebutuhan, sekaligus memberikan dukungan juga sama Ganjar Pranowo," kata Ilham.