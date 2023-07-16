Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Creasi Tingkatkan Literasi Digital ke Milenial di Malang

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |12:17 WIB
Relawan Ganjar Creasi Tingkatkan Literasi Digital ke Milenial di Malang
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Malang Jatim
A
A
A

MALANG- Generasi Alumni Muda UB, ITS, Unair (Ganjar Creasi) melakukan program Pelatihan Desain Grafis untuk Generasi Muda Melek Digit, di Warung Kopi Tani, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kegiatan ini untuk meningkatkan literasi digital, kepada puluhan mahasiswa yang sekaligus praktisi UMKM yang berkecimpung di bisnis online. Hadir pula sebagai narasumber, seorang Praktisi Desain Grafis Fikri Muhammad memberikan materi dalam pelatihan tersebut.

"Kebanyakan generasi muda sekarang kan butuh meningkatkan kemampuan digitalnya, salah satunya yaitu desain grafis karena sangat diperlukan ketika mengerjakan tugas atau bahkan mereka yang sudah memulai untuk berjualan online," ujar Koordinator Wilayah Ganjar Creasi Jawa Timur Ilham Hasan, Minggu (16/7/2023).

Menurutnya, para peserta bisa menimba ilmu dan mengasah keterampilan sesuai bidang keahlian yang diajarkan, dan berlatih semaksimal mungkin baik secara teori maupun praktik.

Ilmu dan keterampilan yang didapat akan bermanfaat di kemudian hari, termasuk agar bisa berwirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

"Langkah awalnya supaya mereka bisa memahami dasar-dasar dari desain, kemudian bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti berjualan online karena kan sekarang jamannya sudah harus melek digital," ujarnya.

Peserta yang hadir juga merespon bagus acara tersebut. Sebab, mereka datang atas dasar kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan yang dimilikinya.

"Bagus responsnya karena ini kegiatan gratis dan rata-rata yang datang karena kebutuhan, sekaligus memberikan dukungan juga sama Ganjar Pranowo," kata Ilham.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement