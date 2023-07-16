Pecah! Ribuan Warga Gresik Makan Bareng Nasi Krawu Bersama Ganjar Pranowo

GRESIK - Ribuan warga Gresik menikmati sekitar 2024 bungkus nasi Krawu di Damar Kurung raksasa, lampion khas Gresik di depan Gelora Joko Samudro, Minggu (16/7/2023).

Nasi berbungkus tersebut dikemas daun pisang dengan isian nasi pulen, daging, serundeng dan sambal. Namun ribuan warga yang hadir di lokasi itu sejak pagi hari tak berani menyentuhnya. Sebab, Ganjar Pranowo akan sarapan bersama warga.

BACA JUGA: Relawan Ganjar Gelar Turnamen Game Online Salurkan Hobi Gen Z dan Milenial

Selain sarapan nasi krawu bareng Ganjar, dalam acara itu juga digelar panggung rakyat. Sederet pentas seni, budaya dan penampilan artis nasional seperti Ndar Boy dan Armada berhasil menghibur ribuan warga Gresik yang ada di sana.

Ganjar yang datang dari Jakarta sekira pukul 10.00 WIB langsung disambut dengan senang. Didampingi istri, Siti Atikoh; dan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani (Gus Yani), Ganjar tanpa berlama-lama langsung membagi-bagikan nasi krawu itu kepada warga untuk dinikmati bersama.

Ganjar Pranowo yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo itu, langsung mengambil beberapa bungkus, langsung diikuti warga.

Mereka langsung merangsek ke depan demi mendapat nasi Krawu yang terpasang di Damar Kurung itu. Tak jarang, warga sampai menaiki Damar Kurung dan mengambil bungkusan nasi untuk dimakan bersama-sama.

"Senang sekali bisa makan nasi krawu bareng pak Ganjar. Ya meski harus berdesakan untuk bisa dapat nasinya, tapi seru," kata Dian (30), salah satu warga.

Ganjar sendiri mengaku senang dengan acara sarapan bersam dengan menu nasi krawu khas Gresik tersebut. Sarapan bersama warga, kata Ganjar, menjadi salah satu wujud melestarikan budaya sekaligus mengangkat potensi yang ada.

"Ketika kita punya banyak sekali potensi-potensi yang ada di daerah yang harus kita lestarikan. Banyak cara, bisa ditampilkan dengan kegiatan olahraga, seni, suguhan nasi tradisional seperti nasi Krawu ini. Dengan begitu, kita bisa menunjukkan bahwa kita punya kekayaan tak benda yang luar biasa," katanya.