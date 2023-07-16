Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ribuan Kepala Desa Seluruh Jawa Timur Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024

Lukman Hakim , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |16:11 WIB
Ribuan Kepala Desa Seluruh Jawa Timur Dukung Ganjar Pranowo Jadi Presiden 2024
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
A
A
A

 

SURABAYA - Ribuan kepala desa yang tergabung dalam paguyuban kepala desa se-Jawa Timur (Jatim) memberikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Acara deklarasi dukungan itu dibingkai dalam acara silaturahmi bersama Ganjar Pranowo di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (16/7/2023).

Pantauan di lokasi, Ganjar tiba sekira pukul 11.31 WIB. Dia langsung dielu-elukan para kepala desa. Mereka Meneriakkan dukungan kepada Ganjar sebagai capres.

Dalam pidatonya, Ganjar Pranowo mengapresiasi peran penting kepala desa dalam memajukan desa-desa di Jatim. Ganjar mengakui bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Gubernur Jawa Tengah itu juga menyoroti berbagai inovasi dan prestasi yang telah dicapai oleh kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan infrastruktur di desa-desa.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyampaikan visinya untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa.

"Optimalkan dana desa dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal," pinta Ganjar.

