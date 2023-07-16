Berlangsung Meriah, Pesta Rakyat Ganjar Pranowo di Gresik Dibanjiri Ribuan Warga

JAKARTA – Sahabat Ganjar (Saga) kembali menggelar pesta rakyat Ganjar Pranowo di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Minggu (16/7/2023). Pesta rakyat yang diramaikan sejumlah musisi ternama ini berhasil menyedot perhatian ribuan warga.

Ketua DPC Saga Kabupaten Gresik, Ahmad Arinal Arishof mengaku puas melihat antusias masyarakat dalam dalam konser musik yang diselenggarakan oleh relawan terbesar ini.

“Kami merasa bahagia bisa menyelenggarakan acara ini untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Harapan kami, melalui konser dan bazar ini, dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan para pelaku UMKM yang berusaha untuk maju,” kata Ahmad dalam keterangannya.

Dukungan penuh dari Saga, kata Ahmad Arinal, memberikan dorongan positif bagi terwujudnya acara tersebut. Selain itu, turut memperkuat rasa kebersamaan dan semangat gotong-royong sesama masyarakat Gresik.

Adapun sejumlah musisi ternama yang meramaikan festival musik ini mulai dari NDX AKA, OM Sera, Nilam Dermaga, Ayu Santoso, Linda Ayunda, Yuni Ayunda, dan Abah Lala. Bukan hanya bagi para performers, gelaran pesta rakyat ini membuat akhir pekan menjadi momen tak terlupakan bagi para penonton.

“Sangat senang sekali, terima kasih sekali kepada Sahabat Ganjar yang telah mengajak acara gratis buat teman-teman di Gresik ini karena ini pertama kalinya NDX AKA datang ke Gresik terima kasih sekali mempertemukan NDX AKA dengan teman-teman Gresik,” ujar Yonanda, personel NDX AKA yang merasa senang dilibatkan dalam Pesta Rakyat ke-8 Ganjar Pranowo ini.

Di atas panggung, NDX AKA membawakan 10 lagu. Namun, ada satu lagus khusus untuk Ganjar Pranowo yaitu “Rambut Putih”.

“Kita akan membawakan 10 lagu, biar teman-teman di Gresik ini sangat puas dengan pesta rakyat bersama NDX AKA, terutama kita akan membawakan lagu Rambut Putih persembahan khusus dari NDX untuk bapak Ganjar Pranowo,” ujar Yonanda.

Pesta rakyat ini juga menjadi wadah bagi para pelaku UMKM lokal untuk memperkenalkan produk mereka. Sebab, juga disediakan Bazar UMKM lokal yang menjajakan berbagai buah tangan khas Gresik dan kuliner lokal.