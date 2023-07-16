Ganjar Pranowo Dorong Masyarakat Bijak Bermedsos, Ini Tujuannya

SURABAYA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengingatkan kepada pendukungnya yang tergabung dalam Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Jawa Timur agar tak mudah menyebar hoaks di media sosial.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara "Orasi Kebangsaan Berwawasan Pancasila" yang digelar di Gelora Pancasila Surabaya, Minggu (16/7/2023).

Ganjar tampak berbaur di tengah massa. Mereka duduk bersama secara melingkar. Massa pun mengelu-elukan nama Gubernur Jawa Tengah tersebut.

"Gunakan media sosial untuk berkata yang baik, untuk kampanye yang baik. Kalau suasana politiknya dingin, tidak ada pergolakan masyarakat," katanya.

Ganjar menyatakan, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 harus berjalan dalam situasi yang aman. Sehingga tidak menghalangi niat banyak pihak datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak pilihnya.

"Ayo ramai-ramai luruskan kalau ada yang berkata hoaks atau tidak benar. Tidak perlu dimaki-maki," pesannya.

Ganjar mendorong para pendukungnya juga bijak menyikapi fenomena maupun tren perkembangan dunia media sosial yang akrab dengan anak muda. Menurutnya, dengan memahami dunia anak muda, akan membuka pemikiran setiap orang untuk terus berinovas.

"Pada bidang ekonomi sudah banyak anak muda yang mendapatkan pendapatan besar hanya dengan bermodal bekerja dari balik layar ponsel. Itu langkah bijak ketimbang memainkan media sosial untuk menyebar hoaks," terangnya.