Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Galang Dukungan, Relawan Ganjar Bedah Basecamp Ojol di Cirebon

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |12:31 WIB
Galang Dukungan, Relawan Ganjar Bedah Basecamp Ojol di Cirebon
Relawan Ganjar bedah basecamp ojol di Cirebon (Foto: Ist)
A
A
A

CIREBON - Sukarelawan Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia terus menggalang dukungan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Upaya itu dilakukan dengan memberikan manfaat hingga ke berbagai daerah

Mereka bedah basecamp bagi komunitas ojek online DODC (Driver Online Dukupuntang Cirebon) di Blok Tengah Utara, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 15 Juli 2023.

Menurut Juru Bicara Kajol Indonesia Risnandar, basecamp ini akan dijadikan sebagai posko pemenangan Ganjar Pranowo jadi presiden 2024-2029.

"Hari ini, (Sabtu) kami melakukan renovasi basecamp. Jadi, bedah basecamp ini sekaligus posko pemenangan Ganjar Pranowo dari Kajol Indonesia. Ke depannya nanti untuk warga yang ingin mencari tahu informasi untuk mendukung Pak Ganjar bisa ke sini," kata Risnandar dalam keterangan yang dikutip.

Bukan hanya merenovasi, berbagai fasilitas di basecamp juga dilengkapi oleh Kajol Indonesia. Mulai dari membuatkan sarana mandi, cuci, kakus (MCK).

Sehingga para driver yang tergabung di komunitas ojek online DODC memiliki tempat yang nyaman. Terutamaa saat mereka menunggu orderan.

"Ini aspirasi dari teman-teman driver karena mereka pasti ingin ada tempat untuk beristirahat sambil menunggu orderan, mencari rezeki yang bisa layak dan nyaman. Jadi dengan bedah basecamp ini mudah-mudahan teman-teman makin termotivasi untuk mencari rezeki," tutur Risnandar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement