Galang Dukungan, Relawan Ganjar Bedah Basecamp Ojol di Cirebon

CIREBON - Sukarelawan Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia terus menggalang dukungan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Upaya itu dilakukan dengan memberikan manfaat hingga ke berbagai daerah

Mereka bedah basecamp bagi komunitas ojek online DODC (Driver Online Dukupuntang Cirebon) di Blok Tengah Utara, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 15 Juli 2023.

Menurut Juru Bicara Kajol Indonesia Risnandar, basecamp ini akan dijadikan sebagai posko pemenangan Ganjar Pranowo jadi presiden 2024-2029.

"Hari ini, (Sabtu) kami melakukan renovasi basecamp. Jadi, bedah basecamp ini sekaligus posko pemenangan Ganjar Pranowo dari Kajol Indonesia. Ke depannya nanti untuk warga yang ingin mencari tahu informasi untuk mendukung Pak Ganjar bisa ke sini," kata Risnandar dalam keterangan yang dikutip.

Bukan hanya merenovasi, berbagai fasilitas di basecamp juga dilengkapi oleh Kajol Indonesia. Mulai dari membuatkan sarana mandi, cuci, kakus (MCK).

Sehingga para driver yang tergabung di komunitas ojek online DODC memiliki tempat yang nyaman. Terutamaa saat mereka menunggu orderan.

"Ini aspirasi dari teman-teman driver karena mereka pasti ingin ada tempat untuk beristirahat sambil menunggu orderan, mencari rezeki yang bisa layak dan nyaman. Jadi dengan bedah basecamp ini mudah-mudahan teman-teman makin termotivasi untuk mencari rezeki," tutur Risnandar.