Relawan Ganjar Gelar Turnamen Game Online Salurkan Hobi Gen Z dan Milenial

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) menggelar kegiatan positif untuk merangkul para milenial. Salah satunya dengan mengadakan turnamen game daring Mobile Legends.

Turnamen game yang digemari banyak anak muda di Indonesia itu digelar di Bobber Cafe, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu 15 Juli 2023. Setidaknya, puluhan milenial ikut berpartisipasi.

Pengurus Pusat Sukarelawan GMP, Ari Alamiri mengungkapkan, Mobile Legends sudah diakui sebagai e-sport salah satu cabang olahraga di Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Kemudian, juga hari ini (Sabtu, red) kami fokuskan pada pembinaan generasi muda, karena peserta hari ini fokus ke Gen Z. Ada yang usia 18 dan 19 tahun," kata dia dalam keterangannya dikutip, Minggu (16/7/2023).

Kegiatan ini mendapat disambut baik para peserta, bahkan yang mendaftar juga membeludak. "Sebenarnya ini juga kita batasi hanya 12, tetapi pendaftarannya membeludak. Kami batasi karena menyesuaikan dengan tempat dan waktu. Karena kalau terlalu banyak bisa sampai malam," ujarnya.