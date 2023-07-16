Advertisement
HOME NEWS JABAR

Lestarikan Kebudayaan, Pandawa Ganjar Sowan ke Budayawan dan Seniman Sunda

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |15:12 WIB
Lestarikan Kebudayaan, Pandawa Ganjar Sowan ke Budayawan dan Seniman Sunda
Pandawa Ganjar silaturahmi dengan budayawan dan seniman (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pandawa Ganjar, gerakan relawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan budayawan dan seniman sunda. Silaturahmi ini untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya Sunda yang kaya dan beragam.

Kegiatan itu yang digelar di kawasan Sanggar Gembul CS, Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Sabtu 15 Juli 2023 bertajuk 'Ngariung Bersama Seniman dan Budayawan Sunda'.

Ketua relawan Pandawa Ganjar, Safrudin Abas menegaskan Pandawa Ganjar komitmen dalam mendukung, melestarikan serta mengapresiasi kekayaan tradisi yang budaya lokal yang ada di Indonesia.

"Dalam rangka silaturami dengan para seniman, budayawan, para sepuh termasuk emak-emak yang hari ini ada. Kami memang dari awal konsisten mengangkat kebudayaan, karena bagi kami kebudayaan itu adalah instrumen untuk menyatukan yang beragam-ragam ini menjadi satu," kata Safas, sapaan Safrudin dalam keterangannya dikutip, Minggu (16/7/2023).

Acara tersebut, kata Safrudin, merupakan momen penting dalam memperkuat solidaritas antara Pandawa Ganjar, seniman, budayawan, dan masyarakat. Diharapkan, silaturahmi ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya lokal semakin meningkat.

Selain itu, menjadi momentum dalam menjaga dan memperkaya warisan budaya Sunda agar tetap hidup dan terjaga keasliannya. Acara ini juga menjadi sarana sosialisasi dan pengumpulan aspirasi dari masyarakat mengenai keberhasilan Ganjar Pranowo.

"Kami berharap dengan semangat-semangat seperti ini, kami mengangkat kebudayaan ini, kami bisa menyatukan unsur kebudayaan, kepemudaan, sepuh, seniman untuk kita sama-sama mendorong gerakan Pandawa Ganjar untuk Pak Ganjar Pranowo ke depan," katanya.

Kemudian, menciptakan komitmen bersama dalam menjaga dan menghidupkan kesenian dan budaya lokal, terutama di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

