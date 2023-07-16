Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Peringati Hari Nelayan, Relawan Sandiaga Gelar Sembako Murah di Sukabumi

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |16:05 WIB
Peringati Hari Nelayan, Relawan Sandiaga Gelar Sembako Murah di Sukabumi
Relawan Sandiaga Uno gelar bazar murah di Sukabumi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Relawan pendukung Sandiaga Uno yang tergabung dalam UMKM Sahabat Sandi mengisi peringatan hari Nelayan dengan menebar manfaat untuk masyarakat.

Kali ini, Relawan pendukung Sandiaga Uno menggelar Bazar Minyak Goreng Murah di Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi, Sabtu 15 Juli 2023.

Menurut Faizal Fiqri, Perwakilan dari Direktorat Relawan Sandiaga Uno, UMKM Sahabat Sandi membantu masyarakat dengan tebus minyak goreng murah Rp5.000/Liter. Mengingat harga minyak goreng yang terus meningkat.

Kegiatan ini sekaligus mendukung agenda tahunan nelayan guna mendorong percepatan ekonomi daerah setempat. "UMKM Sahabat Sandi ikut serta memperingati Hari jadi Nelayan Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi dengan menggelar bazar minyak goreng murah," ujar Faizal dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/7/2023).

"Kami mensupport kegiatan agenda tahunan untuk mendukung perekonomian Kecamatan Tegal Buleud, kita geber dan gaspol terus program kesejahteraan rakyat ke seluruh daerah Indonesia. Dengan adanya kami masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian acara, tapi juga bisa merasakan minyak goreng dengan harga cukup murah dari Rp17.000 ditebus Rp5.000," imbuhnya.

Faizal menambahkan, kegiatan ini mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat. Bahkan, masyarakat yang tidak mendapatkan kupon langsung menyerbu stand UMKM Sahabat Sandi.

"Mayoritas Kecamatan Tegal Buleud ini sebagai nelayan, tentunya untuk kebutuhan ikan (lauk) sudah tercukupi dan sebagian besar juga ada dari petani. Kami memilih program tebus minyak goreng murah, karena menjadi satu kebutuhan utama bagi para ibu-ibu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/337/3105801/sandiaga_uno-36nc_large.jpg
Sandiaga Uno: Perkuat Ekonomi Kreatif Nasional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033140/aksi-sandiaga-uno-saat-jajal-bikin-rengginang-di-desa-wisata-wanurejo-borobudur-T6dfW2iqOY.jpg
Aksi Sandiaga Uno saat Jajal Bikin Rengginang di Desa Wisata Wanurejo Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/512/3033137/menparekraf-desa-wisata-wanurejo-jadi-world-class-tourism-destination-s1AVkco8yN.jpg
Menparekraf: Desa Wisata Wanurejo Jadi World Class Tourism Destination
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001833/sandiaga-uno-saya-ajak-pengunjung-festival-semarapura-jadi-rojali-xwuGdbBM0u.jpg
Sandiaga Uno: Saya Ajak Pengunjung Festival Semarapura Jadi Rojali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001831/buka-festival-semarapura-menparekraf-sandi-uno-dapat-kehormatan-ikut-buat-keris-bali-shYuhLjsqb.jpg
Buka Festival Semarapura, Menparekraf Sandi Uno Dapat Kehormatan Ikut Buat Keris Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/244/3001827/menparekraf-sandi-uno-buka-festival-semarapura-2024-di-klungkung-UnMHh8NleZ.jpg
Menparekraf Sandi Uno Buka Festival Semarapura 2024 di Klungkung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement