Peringati Hari Nelayan, Relawan Sandiaga Gelar Sembako Murah di Sukabumi

JAKARTA - Relawan pendukung Sandiaga Uno yang tergabung dalam UMKM Sahabat Sandi mengisi peringatan hari Nelayan dengan menebar manfaat untuk masyarakat.

Kali ini, Relawan pendukung Sandiaga Uno menggelar Bazar Minyak Goreng Murah di Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi, Sabtu 15 Juli 2023.

Menurut Faizal Fiqri, Perwakilan dari Direktorat Relawan Sandiaga Uno, UMKM Sahabat Sandi membantu masyarakat dengan tebus minyak goreng murah Rp5.000/Liter. Mengingat harga minyak goreng yang terus meningkat.

Kegiatan ini sekaligus mendukung agenda tahunan nelayan guna mendorong percepatan ekonomi daerah setempat. "UMKM Sahabat Sandi ikut serta memperingati Hari jadi Nelayan Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi dengan menggelar bazar minyak goreng murah," ujar Faizal dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/7/2023).

"Kami mensupport kegiatan agenda tahunan untuk mendukung perekonomian Kecamatan Tegal Buleud, kita geber dan gaspol terus program kesejahteraan rakyat ke seluruh daerah Indonesia. Dengan adanya kami masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian acara, tapi juga bisa merasakan minyak goreng dengan harga cukup murah dari Rp17.000 ditebus Rp5.000," imbuhnya.

Faizal menambahkan, kegiatan ini mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat. Bahkan, masyarakat yang tidak mendapatkan kupon langsung menyerbu stand UMKM Sahabat Sandi.

"Mayoritas Kecamatan Tegal Buleud ini sebagai nelayan, tentunya untuk kebutuhan ikan (lauk) sudah tercukupi dan sebagian besar juga ada dari petani. Kami memilih program tebus minyak goreng murah, karena menjadi satu kebutuhan utama bagi para ibu-ibu," katanya.