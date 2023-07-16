Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Relawan Ganjar Pranowo Gelar Pelatihan Pembuatan Jamu di Medan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |21:49 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Gelar Pelatihan Pembuatan Jamu di Medan
Pendukung Ganjar Pranowo di Medan (Foto: istimewa/Okezone)
MEDAN - Beragam kegiatan positif terus dilakukan Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Mak Ganjar Sumatera Utara (Sumut).

Para pendukung Ganjar Pranowo ini menggelar pelatihan pembuatan jamu tradisional bagi emak-emak di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumater Utara.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Sumut, Nour Wahyuni mengatakan kegiatan ini bertujuan agar bisa meningkatkan kemampuan masyarakat mengenai pembuatan jamu tradisional.

“Kegiatan Mak Ganjar Sumut mengadakan pelatihan pembuatan jamu tradisional khususnya kunyit asam,” ujar Nour dilansir Antaranews, Minggu (16/7/2023).

Nour mengharapkan dengan mengikuti kegiatan pelatihan dari Mak Ganjar ini para emak-emak bisa mendapatkan pelajaran baru tentang pembuatan jamu tradisional.

Dengan begitu, kata dia, para emak-emak mempunyai pemasukan tambahan dengan membuat produk jamu tradisional ini.

“Diharapkan dengan pelatihan ini ilmunya bisa dipergunakan, arti kata bisa memberikan penghasilan tambahan kepada emak-emak,” harap Nour.

Respons masyarakat terhadap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mak Ganjar ini sangat positif. Terbukti puluhan emak-emak sangat antusias mengikuti materi yang diberikan ihwal pembuatan jamu tradisional.

