INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Sepekan Hilang, ABK KM Permata Maju Ditemukan Tewas di Selat Malaka

Wahyudi , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |23:51 WIB
Sepekan Hilang, ABK KM Permata Maju Ditemukan Tewas di Selat Malaka
ABK KM Permata Maju ditemukan (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MEDAN - Anak Buah Kapal (ABK) KM Permata Maju yang dinyatakan hilang saat melepas pukat ke laut di sekitar perairan Selat Malaka pada Minggu, 9 Juli 2023 kemarin, akhirnya ditemukan.

ABK bernama Deddy Susilo (37) itu ditemukan pada Sabtu, 15 Juli 2023 kemarin. Deddy ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jasad mengapung sekitar 40 mil dari lokasi awal dilaporkan hilang.

Kepala Kantor Basarnas Medan Budiono, mengatakan jasad korban pertama kali ditemukan oleh nelayan yang tengah mencari ikan di arah utara Pelabuhan Belawan. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke Basarnas Medan.

"Sore sekitar Pukul 17.25 WIB kita menerima informasi terkait penemuam korban. Selanjutnya kita langsung kerahkan tim menuju lokasi untuk evakuasi korban menggunakan Kapal SAR RB 203," kata Budiono, Minggu (16/7/2023).

Tim Basarnas, kata Budiono, tiba di lokasi penemuan mayat sekitar pukul 22.05 WIB. Tim pun langsung mengevakuasi korban.

"Korban kemudian dibawa menuju dermaga Pelabuhan Belawan dan tiba dini hari tadi sekitar pukul 01.00 WIB. Setibanya di Pelabuhan Belawan korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga yang sudah menunggu di dermaga," jelasnya.

