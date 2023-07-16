Kebakaran di Sulsel, Penghuni Rumah Tewas Terpanggang

SULSEL - Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah panggung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Minggu (16/7/2023) subuh.

Dalam peristiwa ini, seorang lansia penghuni rumah tewas terbakar.

Dalam rekaman video warga, terlihat api membakar sebuah rumah panggung yang terletak di Jalan Andi Mmakkulau, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu.

Babinsa Bukit Indah Sertu Muspas, kobaran api dengan cepat membakar rumah yang terbuat dari kayu ini. Nahas, dalam peristiwa ini, seorang nenek umur 80 tahun penghuni rumah ini ditemukan tewas terbakar.

Korban ditemukan saat api padam dan langsung dievakusi oleh petugas yang berada di lokasi.

Korban diduga tidak mampu menyelamatkan diri dari kepungan api saat kebakaran terjadi. Sementara penyebab kebakaran, diduga akibat korsleting listrik.

Akibat kejadian ini, kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah termasuk satu unit mobil pikap.

(Arief Setyadi )