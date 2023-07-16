Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Kebakaran di Sulsel, Penghuni Rumah Tewas Terpanggang

Erwin Eka Pratama , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |13:13 WIB
Kebakaran di Sulsel, Penghuni Rumah Tewas Terpanggang
Kebakaran di Sulsel (Foto: Erwin Eka)
A
A
A

SULSEL - Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah panggung di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Minggu (16/7/2023) subuh.

Dalam peristiwa ini, seorang lansia penghuni rumah tewas terbakar.

Dalam rekaman video warga, terlihat api membakar sebuah rumah panggung yang terletak di Jalan Andi Mmakkulau, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu.

Babinsa Bukit Indah Sertu Muspas, kobaran api dengan cepat membakar rumah yang terbuat dari kayu ini. Nahas, dalam peristiwa ini, seorang nenek umur 80 tahun penghuni rumah ini ditemukan tewas terbakar.

Korban ditemukan saat api padam dan langsung dievakusi oleh petugas yang berada di lokasi.

Korban diduga tidak mampu menyelamatkan diri dari kepungan api saat kebakaran terjadi. Sementara penyebab kebakaran, diduga akibat korsleting listrik.

Akibat kejadian ini, kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah termasuk satu unit mobil pikap.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179895/kebakaran-lTMI_large.jpg
Gudang Dekorasi Pesta di Jaktim Kebakaran, 15 Orang Berhasil Diselamatkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179699/kebakaran-1SRJ_large.jpg
Kebakaran Landa Kapuk Muara Jakarta Utara, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement