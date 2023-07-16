Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Berdayakan Perempuan Milenial, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Pelatihan Bikin Kue

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |20:56 WIB
Berdayakan Perempuan Milenial, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Pelatihan Bikin Kue
Pendukung Ganjar Pranowo gelar pelatihan untuk milenial (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

DONGGALA - Srikandi Ganjar memberdayakan perempuan milenial di beberapa daerah dengan mengembangkan kreativitas mereka melalui berbagai pelatihan yang bermanfaat.

Salah satunya pelatihan membuat kue tradisional khas Sulawesi Tengah, yaitu bagea. Kegiatan tersebut digelar di balai warga Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Koordinator Wilayah (Korwil) Srikandi Ganjar Sulteng Mizra Muliananda mengatakan pihaknya sengaja menggelar pelatihan ini agar masyarakat mengingat kembali kue tradisional daerah mereka.

"Kue bagea mulai jarang ditemui di masyarakat. Jadi, kami sebagai Srikandi Ganjar Sulteng membuat kembali kue ini supaya warga di sini bisa tahu kembali proses-proses pembuatannya," ungkapnya, Minggu (16/7/2023).

Perempuan yang berkuliah di salah satu universitas daerah Palu mengatakan sekitar 70 peserta sangat antusias mengikuti pelatihan pembuatan kue bagea. Mereka mengamati dan ikut membuat kue tersebut. Menurut dia, pelatihan seperti ini memang sangat dinantikan kaum perempuan di Donggala.

"Alhamdulillah antusiasme masyarakat di sini sangat luar biasa mendukung. Mereka sangat menunggu kegiatan-kegiatan seperti ini dan selanjutnya agar makin banyak perempuan yang diberdayakan," ucapnya.

Nanda menjelaskan bahwa pelatihan pembuatan kue bagea digelar juga agar makanan ini tidak ketinggalan zaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/340/2981354/pemilu-2024-perolehan-suara-airin-tertinggi-di-internal-golkar-hq2qc1H232.jpg
Pemilu 2024, Perolehan Suara Airin Tertinggi di Internal Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/525/2971404/pileg-2024-kpu-dinilai-perlu-jelaskan-kesalahan-data-hitung-suara-di-jabar-ZEAlgRvI3r.jpg
Pileg 2024, KPU Dinilai Perlu Jelaskan Kesalahan Data Hitung Suara di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/18/2969139/6-negara-yang-adakan-pemilu-pada-2024-selain-indonesia-GHhcs5mOAt.jpg
6 Negara yang Adakan Pemilu pada 2024 Selain Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/337/2952287/dukung-pemilu-berintegritas-bawaslu-minta-masyarakat-ikut-waspadai-kecurangan-NhhlzFqmeo.jpg
Dukung Pemilu Berintegritas, Masyarakat Diminta Ikut Waspadai Kecurangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/337/2951675/bawaslu-pemilu-jujur-lahirkan-pemimpin-yang-dapat-dipercaya-WtFdPb3K67.jpg
Bawaslu: Pemilu Jujur Lahirkan Pemimpin yang Dapat Dipercaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/1/2870530/partai-pendukung-rentan-bermanuver-koalisi-prabowo-terancam-bubar-INU6YDK7Hl.jpg
Partai Pendukung Rentan Bermanuver, Koalisi Prabowo Terancam Bubar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement