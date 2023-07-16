Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Polisi Salah Gerebek Berujung Seorang Pemuda Tewas Mengenaskan Usai Terjun ke Sungai

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |12:32 WIB
Polisi Salah Gerebek Berujung Seorang Pemuda Tewas Mengenaskan Usai Terjun ke Sungai
Ilustrasi Okezone
A
A
A

MURATARA - Seorang pria bernama Rian (26) warga Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan tewas usai terjun ke Sungai Rawas Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Jasad Rian ini ditemukan oleh warga mengapung di sungai, Sabtu (15/7) dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Korban diperkirakan hanyut saat menyeberangi sungai, setelah kabur dalam penggerebekan yang dilakukan petugas Sat Reskrim Polres Muratara.

Abdul Aziz yang merupakan kakak ipar korban membenarkan adanya penemuan jasad adik iparnya yang mengapung di sungai Rawas. Korban setelah berhasil dievakuasi dari Sungai Rawas langsung dibawa ke Rumah Sakit Sobirin di Lubuklinggau.

“Jenazah sempat dibawa ke Lubuklinggau, untuk diperiksa di rumah sakit Sobirin,” kata Aziz, Minggu (16/7/2023).

Sebelumnya, Rian, bersama empat orang temannya, terjun ke Sungai Rawas, saat petugas melakukan penggerebekan di Desa Aringin Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara.

Dikatakan Abdul Aziz, pihak keluarga sudah melakukan pencarian, sejak didapatkannya informasi Kamis (13/7). Namun belum membuahkan hasil. Bahkan sempat juga informasi dibagikan melalui medsos Facebook.

Halaman:
1 2 3
      
