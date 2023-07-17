Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Banjir Parah Landa Korsel Tewaskan 39 Orang, 13 Jenazah Ditemukan di Terowongan

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |11:40 WIB
Banjir Parah Landa Korsel Tewaskan 39 Orang, 13 Jenazah Ditemukan di Terowongan
Banjir parah melanda Korsel (Foto: YONHAP/EPA)
A
A
A

SEOUL – Tim penyelamat yang bekerja untuk menjangkau penumpang yang terjebak di terowongan banjir di kota Cheongju, Korea Selatan (Korsel) tengah, telah menemukan 13 jenazah.

Pada Sabtu (15/7/2023) malam, air banjir dari tepian sungai yang meluap mengalir ke underpass, dengan cepat menjebak orang-orang di mobil mereka dan penumpang di dalam bus.

Pejabat belum mengungkapkan berapa banyak yang terjebak di terowongan sepanjang 685m (2.247 kaki), tetapi mengatakan ada 15 kendaraan.

Sedikitnya 39 orang tewas akibat hujan lebat dalam sepekan terakhir.

Korea Selatan dilanda curah hujan ekstrem yang menyebabkan banjir, tanah longsor, dan pemadaman listrik.

Pihak berwenang mengatakan hingga Senin (17/7/2023) pagi, setidaknya sembilan orang masih hilang setelah banjir akhir pekan.

Di pinggiran Osong, di mana terowongan banjir, beberapa mayat ditemukan dari dalam bus. Sembilan orang yang berhasil diselamatkan pada Sabtu (15/7/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement