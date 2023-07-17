Banjir Parah Landa Korsel Tewaskan 39 Orang, 13 Jenazah Ditemukan di Terowongan

SEOUL – Tim penyelamat yang bekerja untuk menjangkau penumpang yang terjebak di terowongan banjir di kota Cheongju, Korea Selatan (Korsel) tengah, telah menemukan 13 jenazah.

Pada Sabtu (15/7/2023) malam, air banjir dari tepian sungai yang meluap mengalir ke underpass, dengan cepat menjebak orang-orang di mobil mereka dan penumpang di dalam bus.

Pejabat belum mengungkapkan berapa banyak yang terjebak di terowongan sepanjang 685m (2.247 kaki), tetapi mengatakan ada 15 kendaraan.

Sedikitnya 39 orang tewas akibat hujan lebat dalam sepekan terakhir.

Korea Selatan dilanda curah hujan ekstrem yang menyebabkan banjir, tanah longsor, dan pemadaman listrik.

Pihak berwenang mengatakan hingga Senin (17/7/2023) pagi, setidaknya sembilan orang masih hilang setelah banjir akhir pekan.

Di pinggiran Osong, di mana terowongan banjir, beberapa mayat ditemukan dari dalam bus. Sembilan orang yang berhasil diselamatkan pada Sabtu (15/7/2023).