Mengintip Fasilitas Kapal Pesiar Icon of The Seas, Kapal Raksasa yang 5 Kali Lebih Besar Dibanding Titanic

JAKARTA- Mengintip fasilitas kapal pesiar Icon of The Seas, kapal raksasa yang 5 kali lebih besar dibanding Titanic. Kapal mewah buatan Royal Caribbean International ini kabarnya akan melakukan debut pelayaran pada 2024 mendatang.

Icon of The Seas memiliki ukuran 5 kali lipat dari kapal Titanic dengan panjang 365 meter. Kabarnya kapal tersebut mampu menampung sekitar 7.600 tamu dan 2.350 awak.

Dengan membayar mulai dari USD 1.920 atau Rp. 28 jutaan, ini fasilitas kapal pesiar Icon of The Seas, kapal raksasa yang 5 kali lebih besar dibanding Titanic.

Mengutip dari laman Royal Caribbean Blog, Senin (17/7/2023) kapal yang akan berlayar dari Miami ini memiliki berbagai macam fasilitas mewah. Seperti 8 lingkungan dengan kegunaan serta fasilitas yang berbeda dan cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa.

8 lingkungan tersebut berupa AquaDome, Central Park, Chill Island, Thrill Island, Surfside, The Hideaway, Suite Neighborhood, dan Royal Promenade.