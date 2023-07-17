Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Eks Penasihat Zelensky: Invasi ke Krimea Akan Tewaskan 200.000 Tentara Ukraina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |15:35 WIB
Eks Penasihat Zelensky: Invasi ke Krimea Akan Tewaskan 200.000 Tentara Ukraina
Foto: Reuters.
A
A
A

KYIV – Mantan Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa harga yang akan dibayar untuk menyerang Krimea akan terlalu tinggi untuk ditanggung Kyiv. Aleksey Arestovich memperkirakan bahwa invasi Kyiv ke Krimea kemungkinan akan menyebabkan jatuhnya ratusan ribu korban di pihak pasukan Ukraina.

Berbicara kepada jurnalis Rusia Yulia Latynina, Arestovich mengatakan bahwa ada “sedikit prospek” untuk merebut Krimea melalui cara-cara militer.

“Berapa harganya? Pemusnahan 200.000 populasi laki-laki dewasa?” tanya Arestovich, mengacu pada jumlah tentara yang kemungkinan besar akan hilang dari Ukraina.

Dia juga memperingatkan bahwa perekonomian Ukraina juga bisa "hancur total" dalam upaya tersebut.

Arestovich mengatakan bahwa Kyiv sudah "sepenuhnya bergantung" pada pendukung Baratnya. Jika Amerika Serikat (AS) dan sekutunya berhenti memasok senjata ke pasukan Ukraina, mereka tidak hanya tidak dapat merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia, tetapi juga akan berjuang untuk mempertahankan posisi mereka saat ini, katanya, sebagaimana dilansir RT.

Halaman:
1 2
      
