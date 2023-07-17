Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tak Ingin Lanjutkan Perang Antar Agama, Pria Muslim Ini Tolak Bakar Taurat dan Alkitab

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |16:00 WIB
Tak Ingin Lanjutkan <i>Perang Antar Agama</i>, Pria Muslim Ini Tolak Bakar Taurat dan Alkitab
Pria muslim Swedia membatalkan aksinya membakar Taurat dan Alkitab (Foto: Instagram/The Muslim Vibe)
A
A
A

STOCKHOLMAksi demonstrasi dan kritikan tajam terkait insiden pembakaran Al Quran yang terjadi di Swedia terus membahana di seluruh dunia.

Kali ini yang terbaru adalah aksi seorang pemuda asal Swedia yang hendak membalas dendam pembakaran Al Quran dengan membakar kitab Taurat dan Alkitab.

Pemuda bernama Ahmad Alloush itu diketahui telah mengantongi izin untuk membakar kedua kitab suci itu di luar Kedutaan Besar Israel di Stckholm. Kepolisian Stockholm memberikan izin kepada Ahmad untuk mengadakan protes terbatas yang melibatkan tiga orang untuk membakar Taurat dan Alkitab.

Alih-alih membakarnya, pria berusia 32 tahun itu malah membatalkan rencananya dan lebih memiliki aksi demonstrasi. Dia terlihat melemparkan korek api ke tanah daripada membakar kitab suci tersebut.

“Saya tidak pernah berpikir saya akan membakar buku atau kitab apa pun. Saya seorang Muslim, kami tidak membakar buku atau kitab,” kata Ahmad kepada majelis kecil yang berkumpul untuk mengantisipasi acara tersebut, seperti dikutip penyiar SVT.

“Jika saya membakar Taurat, satu lagi Injil, satu lagi Alquran, akan ada perang di sini. Yang ingin saya tunjukkan adalah tidak benar melakukannya,” tambahnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/18/2871619/denmark-usulkan-uu-larangan-pembakaran-al-quran-pelaku-bisa-dihukum-penjara-2-tahun-JDlCbYC41S.jpg
Denmark Usulkan UU Larangan Pembakaran Al Quran, Pelaku Bisa Dihukum Penjara 2 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/18/2864123/menlu-retno-kecam-keras-aksi-pembakaran-al-quran-di-denmark-pzA2mvHnTx.jpg
Menlu Retno Kecam Keras Aksi Pembakaran Al-Quran di Denmark
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/13/18/2863558/kelompok-ultranasionalis-denmark-bakar-al-quran-di-depan-kedubes-turki-2Vph3JYTA8.jpg
Kelompok Ultranasionalis Denmark Bakar Al Quran di Depan Kedubes Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/18/2855702/soal-pembakaran-al-quran-kemlu-ri-akan-panggil-dubes-swedia-dan-denmark-9IF84vyyDl.jpg
Panggil Dubes Swedia dan Denmark Soal Pembakaran Al Quran, Kemlu RI: Indonesia Tegaskan Sikap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/18/2854874/terkait-masalah-keamanan-dan-diplomatik-denmark-pertimbangkan-larang-protes-pembakaran-al-quran-dan-teks-agama-k8yHEX3Azy.jpg
Terkait Masalah Keamanan dan Diplomatik, Denmark Pertimbangkan Larang Protes Pembakaran Al Quran dan Teks Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/18/2853651/rusia-dituduh-sebarkan-klaim-swedia-berada-di-balik-penodaan-kitab-suci-pm-ulf-sama-sekali-tidak-benar-zjxMhKRTnx.jpg
Rusia Dituduh Sebarkan Klaim Swedia Berada di Balik Penodaan Kitab Suci, PM Ulf: Sama Sekali Tidak Benar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement