Tak Ingin Lanjutkan Perang Antar Agama, Pria Muslim Ini Tolak Bakar Taurat dan Alkitab

STOCKHOLM – Aksi demonstrasi dan kritikan tajam terkait insiden pembakaran Al Quran yang terjadi di Swedia terus membahana di seluruh dunia.

Kali ini yang terbaru adalah aksi seorang pemuda asal Swedia yang hendak membalas dendam pembakaran Al Quran dengan membakar kitab Taurat dan Alkitab.

Pemuda bernama Ahmad Alloush itu diketahui telah mengantongi izin untuk membakar kedua kitab suci itu di luar Kedutaan Besar Israel di Stckholm. Kepolisian Stockholm memberikan izin kepada Ahmad untuk mengadakan protes terbatas yang melibatkan tiga orang untuk membakar Taurat dan Alkitab.

Alih-alih membakarnya, pria berusia 32 tahun itu malah membatalkan rencananya dan lebih memiliki aksi demonstrasi. Dia terlihat melemparkan korek api ke tanah daripada membakar kitab suci tersebut.

“Saya tidak pernah berpikir saya akan membakar buku atau kitab apa pun. Saya seorang Muslim, kami tidak membakar buku atau kitab,” kata Ahmad kepada majelis kecil yang berkumpul untuk mengantisipasi acara tersebut, seperti dikutip penyiar SVT.

“Jika saya membakar Taurat, satu lagi Injil, satu lagi Alquran, akan ada perang di sini. Yang ingin saya tunjukkan adalah tidak benar melakukannya,” tambahnya.